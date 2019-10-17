華府要求中國駐美官員通報接觸對象 惹中方不滿

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華府要求中國駐美國官員與當地官員以及機構接觸前要先通報，中方提出嚴正交涉，批評措施違反國際公約。

週三生效的新措施下，中國駐美國官員在與美國政府官員會面，及到訪教育或研究機構前，要通知美國國務院，但沒有規定要獲得批准後雙方才可接觸。

有國務院官員指，此舉是要令彼此外交官的待遇更對等，因為中國對駐華美國官員都有類似措施，但相比中方規定，一定要獲批許可才可接觸，已經較為寬鬆。

官員拒絕回應中方不通報的話會有甚麼後果，透露美方至今收到最少一宗通報，預計每週會收到大約50宗通知，又指措施已醞釀一段時間，與中美貿易戰沒有直接關係。

中國外交部反對美國對中國外交人員，在美國的正常公務活動人為設立障礙，已提出嚴正交涉，又否認中國限制美國外交官活動。

中國駐美國大使館指，美方違反《維也納外交關係公約》，指公約訂明，接受國應給予使館執行職務之充分便利，美國的做法背道而馳。

美國不是首次限制當地外國官員的活動，年中就規定伊朗在美國的外交官，只能在紐約數座指定建築物，包括聯合國總部逗留。

去年也曾規定當地的巴基斯坦外交官必須取得批准，才能到訪工作城市以外的地方。

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