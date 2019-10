華府要求中國駐美官員通報接觸對象 惹中方不滿

【i-CABLE】

華府要求中國駐美國官員與當地官員以及機構接觸前要先通報,中方提出嚴正交涉,批評措施違反國際公約。

週三生效的新措施下,中國駐美國官員在與美國政府官員會面,及到訪教育或研究機構前,要通知美國國務院,但沒有規定要獲得批准後雙方才可接觸。

有國務院官員指,此舉是要令彼此外交官的待遇更對等,因為中國對駐華美國官員都有類似措施,但相比中方規定,一定要獲批許可才可接觸,已經較為寬鬆。

官員拒絕回應中方不通報的話會有甚麼後果,透露美方至今收到最少一宗通報,預計每週會收到大約50宗通知,又指措施已醞釀一段時間,與中美貿易戰沒有直接關係。

中國外交部反對美國對中國外交人員,在美國的正常公務活動人為設立障礙,已提出嚴正交涉,又否認中國限制美國外交官活動。

中國駐美國大使館指,美方違反《維也納外交關係公約》,指公約訂明,接受國應給予使館執行職務之充分便利,美國的做法背道而馳。

美國不是首次限制當地外國官員的活動,年中就規定伊朗在美國的外交官,只能在紐約數座指定建築物,包括聯合國總部逗留。

去年也曾規定當地的巴基斯坦外交官必須取得批准,才能到訪工作城市以外的地方。

