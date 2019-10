【i-CABLE】

美國參議院最快可能會在下週表決港人關注的《香港人權與民主法案》。

眾議院日前通過《香港人權與民主法案》後,下一步是交由參議院審議,參議院外交關係委員會主席共和黨的里施期望,參議院全體會議能盡快就這條與香港相關的法案表決,多數黨領袖麥康奈爾暫時未將法案排入討論議程。

假如《香港人權與民主法案》在參議院都過關,兩院將協商修訂出統一版方案,交由總統特朗普簽署生效。

