英國與歐盟達新脫歐協議 料夠票過關

英國與歐盟達成新脫歐協議,歐盟委員會主席容克與英國首相約翰遜,分別呼籲歐盟成員國及英國國會支持協議。英國工黨及北愛民主統一黨都表明不支持,但有報道指方案可能會剛好夠票過關。

歐盟峰會一連兩天在布魯塞爾召開,英國趕及在峰會前最後一刻與歐盟達成新脫歐協議。

歐盟委員會主席容克對達成協議表示高興,雙方就北愛爾蘭邊界問題找出共同滿意的解決方案,並調整政治宣言內容,為歐盟與英國的未來關係定下框架。

新方案下,北愛爾蘭屬於英國關稅區,確認愛爾蘭和北愛爾蘭之間不存在任何形式的硬邊界,但北愛爾蘭會成為貨物,進入歐盟單一市場的切入點,亦會受歐盟法規約束。

貨物入境前需事先檢查,由英國當局審視入境北愛的貨品,如果沒有進入歐盟單一市場的風險,就會徵收英國關稅,相反,就會徵收歐盟關稅。安排實施後4年,北愛議會會以簡單多數表決是否保留做法。

預料方案會於歐盟峰會上獲通過,英國下議院則將於周六加開特別會議表決新方案。

北愛民主統一黨表明,不支持現時方案的安排。蘇格蘭民族黨和工黨亦表明反對,工黨黨魁科爾賓批評,新協議較前首相文翠珊的協議更差,可能會削弱英方權益,重申最好解決方法是再次舉行公投,讓民眾決定脫歐路向。

不過《每日電訊報》指,雖然執政保守黨在國會沒過半數優勢,但預料部分工黨議員倒戈,連同其他黨派的疑歐派議員投贊成票。

報道指,即使缺乏擁十席的盟友北愛民主統一黨支持,相信方案或會剛好夠票過關。

