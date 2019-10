布里德與一眾高官到小學參加模擬地震演習（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週四是舊金山Loma Prieta大地震30週年紀念,加州亦趁這個日子舉行一年一度的”Shake Out Day地震演習日”,舊金山市府由清晨開始舉行一系列的活動,呼籲民眾做好準備,應對大地震。

舊金山市長布里德(London Breed)以及一眾執法部門首長,週四早上去到位於日本埠附近的Rosa Parks小學,與學生一起參加模擬地震演習。

早上10時17分,校方宣布地震發生,所有人跟著口訣”Drop, Cover, Hold on”,先蹲下,再找掩護,最後扶穩,過程大約30秒。

當地震停止後,學生就疏散到操場集合,校方宣布演集結束。

布里德表示,Rosa Parks小學是她的母校,當年在學校參加的地震演集,令她終生受用,希望今日一班學生能向家人傳達訊息,提早準備應對計劃。

布里德說:”我們知道現在不是舊金山會否發生地震的問題,而是何時會發生,因此大家要成為推廣大使,讓你的家人知道要怎樣做。”

布里德回憶起Loma Prieta大地震那一年,她是高中新生,發生地震的一刻,她在西增區一名朋友的家。

布里德說:”當年間屋好像這樣,搖來搖去,我是認真的,我們都跌倒,完全站不穩,我們蹲下來,掩護頭部,不知道大廈會否蹋下來,後來我們立即走到街上。”

舊金山應急管理局亦呼籲市民加入市府的Alert SF緊急通報系統,傳短訊AlertSF至888-777,市民就會收到緊急事故的即時資訊。

週四清晨開始,市府對開的Civic Center廣場亦舉行地震資源展覽,就地震保險、地震包物資,以及當地震發生時應該如何保護自己及家人等提供各種資訊,大會亦安排模擬地震,讓民眾感受及練習怎樣應對。

有美國地質研究所的專家表示,雖然斷層位於不同的地區,例如Hayward斷層在東灣、San Andreas斷層橫跨中半島,但一旦發生地震,全灣區都不能倖免。

Loma Prieta大地震就是好例子,當年的震央位於Santa Cruz附近,但480公路及部分海灣大橋倒蹋,舊金山的傷亡慘重,整個灣區的經濟損失超過100億。

美國地質研究所代表Austin Eliott說:”斷層都各有具體危險,尤其是Hayward斷層,隨時會發生大地震,我們預計任何時間,灣區都可能發生大地震。”

至於在週四下午約5時,Loma Prieta大地震發生的一刻,全灣區都有舉行悼念活動。

