布里德與一眾高官到小學參加模擬地震演習（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週四是舊金山Loma Prieta大地震30週年紀念，加州亦趁這個日子舉行一年一度的”Shake Out Day地震演習日”，舊金山市府由清晨開始舉行一系列的活動，呼籲民眾做好準備，應對大地震。

舊金山市長布里德（London Breed）以及一眾執法部門首長，週四早上去到位於日本埠附近的Rosa Parks小學，與學生一起參加模擬地震演習。

早上10時17分，校方宣布地震發生，所有人跟著口訣”Drop, Cover, Hold on”，先蹲下，再找掩護，最後扶穩，過程大約30秒。

當地震停止後，學生就疏散到操場集合，校方宣布演集結束。

布里德表示，Rosa Parks小學是她的母校，當年在學校參加的地震演集，令她終生受用，希望今日一班學生能向家人傳達訊息，提早準備應對計劃。

布里德說：”我們知道現在不是舊金山會否發生地震的問題，而是何時會發生，因此大家要成為推廣大使，讓你的家人知道要怎樣做。”

布里德回憶起Loma Prieta大地震那一年，她是高中新生，發生地震的一刻，她在西增區一名朋友的家。

布里德說：”當年間屋好像這樣，搖來搖去，我是認真的，我們都跌倒，完全站不穩，我們蹲下來，掩護頭部，不知道大廈會否蹋下來，後來我們立即走到街上。”

舊金山應急管理局亦呼籲市民加入市府的Alert SF緊急通報系統，傳短訊AlertSF至888-777，市民就會收到緊急事故的即時資訊。

週四清晨開始，市府對開的Civic Center廣場亦舉行地震資源展覽，就地震保險、地震包物資，以及當地震發生時應該如何保護自己及家人等提供各種資訊，大會亦安排模擬地震，讓民眾感受及練習怎樣應對。

有美國地質研究所的專家表示，雖然斷層位於不同的地區，例如Hayward斷層在東灣、San Andreas斷層橫跨中半島，但一旦發生地震，全灣區都不能倖免。

Loma Prieta大地震就是好例子，當年的震央位於Santa Cruz附近，但480公路及部分海灣大橋倒蹋，舊金山的傷亡慘重，整個灣區的經濟損失超過100億。

美國地質研究所代表Austin Eliott說：”斷層都各有具體危險，尤其是Hayward斷層，隨時會發生大地震，我們預計任何時間，灣區都可能發生大地震。”

至於在週四下午約5時，Loma Prieta大地震發生的一刻，全灣區都有舉行悼念活動。

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