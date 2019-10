【KTSF】

當有災難或緊急事故時,舊金山緊急事務管理局會發短訊到市民的手機,通知大家發生什麼事,以及應該怎樣做,當局週四將會測試這個通報系統,下午5點幾,舊金山市內所有手機都會收到測試的短訊。

“TEST SF

Wireless Emergency Alert test

30 yrs since ’89 quake.

Prepare @ http://www.sf72.org TEST”

短訊內容的意思是”無線緊急事項通報測試,89年地震30週年,大家要做好準備,詳情可上網瀏覽”。

