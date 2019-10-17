美國斡旋下土耳其同意在敘利亞暫時停火

October 17, 2019 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Erdogan Dijital Medya / MGN)

【KTSF 張麗月報導】

土耳其和敘利亞砲火隆隆之際，出訪土耳其的美國副總統彭斯宣布，美國與土耳其達成5天的臨時停火協議。

彭斯與土耳其總統埃爾多安會面超過5小時後，彭斯週四宣布，美國與土耳其達成5天的臨時停火協議。

根據協議，在停火期間，土耳其暫停在敘利亞的軍事行動，以便在敘利亞境內戰鬥的美國反恐盟友庫爾德部隊，在美國的支援下，可以撤離戰區到安全的地方。

當庫爾德部隊離開安全區域後，土耳其就會開始實現永久停火，完全從土耳其撤軍。

彭斯說：”美土同意土軍在敘利亞停火120小時，美國幫助庫爾德部隊撤離該區，完成後，土耳其同意永久停火。”

此外協議也規定，如果土耳其貫徹永久停火，美國就會對土耳其撤銷自入侵行動以來的現有和將來的全部經濟制裁，至於土耳其是否會切實履行停火，仍然有待觀察。

自從特朗普總統下令美軍撤出敘利亞之後，土耳其就趁勢入侵敘利亞北部庫爾德人地區，雙方戰況激烈，土耳其甚至被指控對庫爾德人實行種族清洗。

而特朗普也備受兩黨及許多輿論的抨擊，指他對庫爾德人背信棄義，不但衝擊反恐成果，也攪亂該地區的戰略平衡，令俄羅斯有機會取代美國。

國會眾議長普洛西認為，美國必須有一套保護計劃，來對抗恐怖組織伊斯蘭國的威脅。

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