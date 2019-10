土敘邊境戰鬥持續升級 美國率團訪土耳其促停火

【KTSF 張麗月報導】

土耳其和敘利亞邊境的戰鬥仍然激烈,持續升級,面對當前局勢,美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧出訪土耳其,催促土敘停火的可能,但土耳其不接受。

在土耳其和敘利亞邊境地區,土軍入侵敘利亞北部,與敘利亞庫爾德族人的戰鬥,持續激烈,有分析指,要土耳其停止攻擊敘利亞實施停火是複雜的事,而土耳其也不願意停火。

面對當前土敘危機,副總統彭斯和國務卿蓬佩奧率團出訪土耳其,與總統埃爾多安會談,設法商談類似的停火,或者最低限度說服土耳其暫停軍事行動。

但這項任務最終是否會有成果,仍然是未知數,因為總統埃爾多安認為美國支持的反恐盟友庫爾德部隊是恐怖份子,因此拒絕接受停火建議。

在過去兩天,敘利亞北部地區局勢明顯惡化,土耳其聲稱不會退縮,消息指,俄羅斯從中阻止土敘爆發軍事衝突,至今美國也沒有插手戰鬥。

在敘利亞境內的庫爾德部隊協助美軍打擊伊斯蘭國恐怖組織,但自從特朗普總統突然宣布從敘利亞撤走所有美軍之後,土耳其就入侵敘利亞,與當地的庫爾德人激烈戰鬥。

特朗普的撤軍行動也受到國會兩黨的批評,認為會將庫爾德人陷於險境。

