【i-CABLE】

東灣Contra Costa縣Crockett附近一間煉油廠的儲存設施週二下午發生爆炸,釀成大火,當局正在調查發生爆炸的原因,包括是否與東灣發生的地震有關。

聯邦、州和地方政府的調查人員,在Crockett市週二發生爆炸的NuStar煉油廠存放乙醇的設施調查爆炸的原因,目前仍未有結論。

兩個發生爆炸的存庫裡面共有25萬加侖乙醇,只佔存庫容量的百分之一,如果裡面存放更多乙醇,後果會更嚴重。

消防員週三在現場用泡沫阻止死灰復燃,衛生部門宣布,當地再沒有安全隱患,居民可恢復正常活動。

週二的大火中,有一名消防員受了輕傷,接受治療後已沒有大礙。

