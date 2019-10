【i-CABLE】

美國太空總署(NASA)週二公開了新製的太空宇航服。

這批新的宇航服是60、70年代的經典版的升級,參與Artemis登月計劃的宇航員們將穿著以白色為主,有紅、藍色相間的宇航服,登陸月球南極。

而搭乘獵戶座飛船前往火星的宇航員,則會穿著旁邊這款紅色宇航服。

根據CNN的報導,新款的宇航服的製作材料使用了最先進的科技,比目前所有宇航服的性能都要強,並且更加舒適,也使宇航員行動更加自如。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。