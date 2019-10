Loma Preita大地震30週年 時光倒流回看當年畫面

【KTSF 吳宇斌報導】

週四是加州Loma Preita大地震30週年,而前幾天一場4.5級地震,讓不少人想起1989年10月17日下午那場致命的地震,就讓我們時光倒流,看看一些舊時影像與今日的對照。

1989年10月17日下午5時04分左右,舊金山灣區發生6.9級的強烈地震,造成60多人死亡,損失超過50億美元。

當天下午5點30分灣區本來有一場棒球體育盛事正在上演,舊金山巨人隊(San Francisco Giants)與奧克蘭(屋崙)運動家(Oakland Athletics)在巨人隊主場燭台公園 (Candlestick Park),進行世界系列大賽第一場比賽。

開賽前轉播的攝影機已就位,地震發生時整個球場都在搖晃,過程也被拍攝下來,這就是燭台公園現況,現在巨人隊已經有新的主場。

從畫面裡可以看到,海灣大橋的上層車道斷裂倒下,這個畫面震驚全世界。

目擊者Irma Escitel回憶道:”橋朝著這邊整個倒下去,所有車就順著掉下去,對我來說真的很恐怖。”

這是海灣大橋的現況,當日倒下的東段,現在已經改為單層設計了。

Embarcadero的渡輪大廈也受到地震搖晃,不過幸好損傷輕微,周圍景觀已從碼頭旁的兩層公路改成高樓大廈,或是人來人往的熱鬧街頭。

當地民眾說:”渡輪大廈以前沒有這麼繁忙,渡輪大廈仍在這裡,但也不像以前一樣,當年並不是一個景點。”

奧克蘭880高速公路Old Cyprus Viaduct路段,當日有63名民眾罹難,現在這段路已經改成Mandela Parkway,旁邊則是小花園和人行步道。

民眾說:”這裡變成社區中心,這裡很漂亮,呼吸也很清新,有美麗的陽光,就像是另一個天地。”

