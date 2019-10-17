Loma Preita大地震30週年 時光倒流回看當年畫面

【KTSF 吳宇斌報導】

週四是加州Loma Preita大地震30週年，而前幾天一場4.5級地震，讓不少人想起1989年10月17日下午那場致命的地震，就讓我們時光倒流，看看一些舊時影像與今日的對照。

1989年10月17日下午5時04分左右，舊金山灣區發生6.9級的強烈地震，造成60多人死亡，損失超過50億美元。

當天下午5點30分灣區本來有一場棒球體育盛事正在上演，舊金山巨人隊（San Francisco Giants）與奧克蘭（屋崙）運動家（Oakland Athletics）在巨人隊主場燭台公園 （Candlestick Park），進行世界系列大賽第一場比賽。

開賽前轉播的攝影機已就位，地震發生時整個球場都在搖晃，過程也被拍攝下來，這就是燭台公園現況，現在巨人隊已經有新的主場。

從畫面裡可以看到，海灣大橋的上層車道斷裂倒下，這個畫面震驚全世界。

目擊者Irma Escitel回憶道：”橋朝著這邊整個倒下去，所有車就順著掉下去，對我來說真的很恐怖。”

這是海灣大橋的現況，當日倒下的東段，現在已經改為單層設計了。

Embarcadero的渡輪大廈也受到地震搖晃，不過幸好損傷輕微，周圍景觀已從碼頭旁的兩層公路改成高樓大廈，或是人來人往的熱鬧街頭。

當地民眾說：”渡輪大廈以前沒有這麼繁忙，渡輪大廈仍在這裡，但也不像以前一樣，當年並不是一個景點。”

奧克蘭880高速公路Old Cyprus Viaduct路段，當日有63名民眾罹難，現在這段路已經改成Mandela Parkway，旁邊則是小花園和人行步道。

民眾說：”這裡變成社區中心，這裡很漂亮，呼吸也很清新，有美麗的陽光，就像是另一個天地。”

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