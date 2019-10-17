報告指舊金山低收入階層可負擔房屋嚴重短缺（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山市參事馬兆明週三公布一份報告，透露舊金山提供低收入階層的可負擔房屋嚴重短缺。

這份就業住房狀況報告，將舊金山新住房的可負擔性水平，與該市工人階級的收入水平進行比較，這份由預算和立法分析師辦公室製作的報告顯示，新數據表明舊金山低收入工人的住房嚴重短缺。

馬兆明說：”報告重點發現舊金山的就業成長跟房屋興建非常不平衡，報告發現過去7年來，每產生8.5個工作，只產生一個住房單位，這也是房屋價格高漲，可負擔房屋危機的主要原因。”

根據報告，2010年至2018年期間，舊金山的人口增長速度快於住房興建速度，人口增長了10.4％，而住房單位增長了6.5％，2010年至2018年期間，低收入和中等收入家庭的數量分別減少了23％和8％，2010年至2017年之間，高收入家庭的數量增加了44％。

在2016年至2018年期間，就業人數增加了9%，儘管房屋興建以市場價或以高收入住房為主，但就業增長集中在高工資和低工資行業，中薪行業的工作保持穩定。

在2010年至2018年期間，住房庫存增加了6,224個，可負擔單位佔新住房的4分之1。

同期的就業增長遠遠超過住房興建，但工資的增長跟不上舊金山住房成本的增長，一個四口之家有能力購買中位價的房屋，2019年的收入必須至少達到區域中等收入AMI的197％。

馬兆明說：”低收入勞工住在舊金山的數目明顯減少，高收入戶明顯增加，因為大部分的房子是為高收入者興建，餐館、清潔工人被迫搬離城市，甚至遠離灣區，迫使他們每天花好幾小時通勤。”

馬兆明表示，經費是最大挑戰，明年有項提案考慮改變營業稅以及增加商用建築的費用，來增加可負擔房屋的經費。

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