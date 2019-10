報告指舊金山低收入階層可負擔房屋嚴重短缺（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山市參事馬兆明週三公布一份報告,透露舊金山提供低收入階層的可負擔房屋嚴重短缺。

這份就業住房狀況報告,將舊金山新住房的可負擔性水平,與該市工人階級的收入水平進行比較,這份由預算和立法分析師辦公室製作的報告顯示,新數據表明舊金山低收入工人的住房嚴重短缺。

馬兆明說:”報告重點發現舊金山的就業成長跟房屋興建非常不平衡,報告發現過去7年來,每產生8.5個工作,只產生一個住房單位,這也是房屋價格高漲,可負擔房屋危機的主要原因。”

根據報告,2010年至2018年期間,舊金山的人口增長速度快於住房興建速度,人口增長了10.4%,而住房單位增長了6.5%,2010年至2018年期間,低收入和中等收入家庭的數量分別減少了23%和8%,2010年至2017年之間,高收入家庭的數量增加了44%。

在2016年至2018年期間,就業人數增加了9%,儘管房屋興建以市場價或以高收入住房為主,但就業增長集中在高工資和低工資行業,中薪行業的工作保持穩定。

在2010年至2018年期間,住房庫存增加了6,224個,可負擔單位佔新住房的4分之1。

同期的就業增長遠遠超過住房興建,但工資的增長跟不上舊金山住房成本的增長,一個四口之家有能力購買中位價的房屋,2019年的收入必須至少達到區域中等收入AMI的197%。

馬兆明說:”低收入勞工住在舊金山的數目明顯減少,高收入戶明顯增加,因為大部分的房子是為高收入者興建,餐館、清潔工人被迫搬離城市,甚至遠離灣區,迫使他們每天花好幾小時通勤。”

馬兆明表示,經費是最大挑戰,明年有項提案考慮改變營業稅以及增加商用建築的費用,來增加可負擔房屋的經費。

