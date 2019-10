【i-CABLE】

香港政務司司長張建宗指不要再糾纏他就721元朗襲擊事件會道歉的說法,強調警隊過去幾個月盡忠職守,對有警員被指使用過分武力,張建宗說電光火石間很難所有事都跟足規則,但有投訴機制去處理。

過去4個多月,警民衝突不斷重演,警方亦多次被質疑使用過份武力,張建宗在電台節目說,警察是法治的維護者,已經竭盡所能、盡忠職守。

