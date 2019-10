民調指香港市民最期望特首優先處理社會撕裂（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

由香港研究協會所做的最新民調顯示,香港市民最期望特首施政報告優先處理的議題,並不是土地房屋,而是社會撕裂。

特首最新施政報告前的民調發現,有47%受訪者認為,社會撕裂最值得關注,其次才到土地房屋,比例是1成9。

排第三位的是政府管治,比例是1成6,其餘的議題分別是扶貧安老、教育、醫療、就業,加起來,關注比例只有一成。

另一方面由《明報》委託中文大學所做的第五輪民意調查週三發表,結果顯示,有接近一半的受訪者對特區政府與北京中央政府完全不信任,對香港警察的0信任的人數比例更超過5成1,而認為警察濫用暴力的受訪者有7成,認為示威者過分使用武力的就有4成5,認為應該改組警隊的人數比例更高達6成9。

此外,有超過7成的受訪者反對政府引用緊急法訂立禁蒙面法,受訪者中十個有九個贊成對反修例風波成立法定的獨立調查,有八成人支持重啟政改,落實雙普選。

有超過七成人認為,林鄭應引咎辭職。

至於過去四個月來的抗爭運動中,有哪些示威者激烈行為是市民難以接受,有近4成5的受訪者回答沒有,有2成4人認為破壞港鐵難以接受,其次是破壞機構店鋪,比例是1成5,其餘的還有武力解決衝突、投汽油彈、火燒雜物。

而認為攻擊警察是難以接受的,人數比例則只有1.6%,總而言之有45%的受訪者認為,示威者使用過份武力,而接近六成的人也認為,大型和平示威不能令政府回應,示威者有激烈的行為可以理解。

也有超52%人認為發生衝突時,示威者可以自衛,但只限於制服對方,而贊成武力還擊對方就有18%,主張把對方交給警方處理的有26%人。

