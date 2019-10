【KTSF】

灣區以南Hollister附近接連發生地震,最新的一次於週四早上發生,強度為3.6級。

國家地質研究所的資料顯示,地震週四早上7點54分發生,震央位於Hollister東南偏南約17英里外,Pinnacles國家公園附近,屬於San Andreas斷層,強度是3.6級,深度為6英里。

Hollister附近週二發生4.7級地震,週三早上又發生3.4級地震。

