眾院通過《香港人權與民主法案》 舊金山有民眾集會抗議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山有民眾集會抗議聯邦眾議院通過《香港人權與民主法案》等3項法案及決議，他們強調美國不應該干涉中國和香港內政。

集會人士週三在舊金山聯邦政府大樓，即是眾議長普洛西辦公室地點集會，他們去信普洛西，要求撤回週二剛在眾議院通過的《香港人權與民主法案》等3項相關香港的法案。

中華總會館總董黃楚文說：”這個是對香港事務的一個干涉，等於干涉中國內政，因為香港是中國一部份，香港過去4個月來，由和平示威升級為暴力事件。”

陽和總會館主席何東石說：”我們堅決反對美國插手香港事情，我覺得香港政府、中國政府完全有能力可以解決這個事情。”

Veteran for Peace成員John Walsh說：”這種干涉會令中美之間產生磨擦，帶來衝突，之後釀成戰爭。”

Veteran for Peace成員黃民有說：”雖然這法案已在眾議院通過，我們下一步會在參議院抗議，聯絡范士丹和賀錦麗辦公室，去提出在參議院中反對法案。”

普洛西在香港法案通過後表示，國會兩院兩黨都與香港人並肩，她讚揚香港人在過去4個月來展現非凡的勇氣，堅持夢想，不懼恐嚇打壓，誓要爭取自由民主與正義。

普洛西也強調如果美國為了商業利益，而不為中國人權發聲，美國就會失去道德權威，為世上任何一處的人權發聲。

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