眾院通過《香港人權與民主法案》 舊金山有民眾集會抗議（視頻）

舊金山有民眾集會抗議聯邦眾議院通過《香港人權與民主法案》等3項法案及決議,他們強調美國不應該干涉中國和香港內政。

集會人士週三在舊金山聯邦政府大樓,即是眾議長普洛西辦公室地點集會,他們去信普洛西,要求撤回週二剛在眾議院通過的《香港人權與民主法案》等3項相關香港的法案。

中華總會館總董黃楚文說:”這個是對香港事務的一個干涉,等於干涉中國內政,因為香港是中國一部份,香港過去4個月來,由和平示威升級為暴力事件。”

陽和總會館主席何東石說:”我們堅決反對美國插手香港事情,我覺得香港政府、中國政府完全有能力可以解決這個事情。”

Veteran for Peace成員John Walsh說:”這種干涉會令中美之間產生磨擦,帶來衝突,之後釀成戰爭。”

Veteran for Peace成員黃民有說:”雖然這法案已在眾議院通過,我們下一步會在參議院抗議,聯絡范士丹和賀錦麗辦公室,去提出在參議院中反對法案。”

普洛西在香港法案通過後表示,國會兩院兩黨都與香港人並肩,她讚揚香港人在過去4個月來展現非凡的勇氣,堅持夢想,不懼恐嚇打壓,誓要爭取自由民主與正義。

普洛西也強調如果美國為了商業利益,而不為中國人權發聲,美國就會失去道德權威,為世上任何一處的人權發聲。

