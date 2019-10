馬里蘭州聯邦眾議員Elijah Cummings因病離世

【KTSF 江良慧報導】

馬里蘭州聯邦眾議員非洲裔的Elijah Cummings,週四早上因病去世,終年68歲。

國會山莊週四瀰漫著一片哀愁,馬利蘭州民主黨聯邦眾議員Steny Hoyer說:”我們失去了一名偉大的美國人。”

民主黨籍的Cummings,從1996年開始代表馬里蘭州國會第7選區,是眾院監察委員會主席民權領袖,一直奮勇捍衛家鄉波爾的摩,他的辦公室週四早上表示,他因為長期的健康問題逝世,終年68歲。

聯邦眾議院議長普洛西說:”我們所有人都很難過,我們失去一個朋友,我傷心欲絕。”

同樣來自馬里蘭州,也同樣是監察委員會成員的民主黨議員James Raskin,說Cummings遺留下來的會繼續有深遠影響,尤其是當民主黨人繼續他們的彈劾調查。

Raskin說:”Elijah給我們的,是我們所做任何事情的這種道德共鳴和內涵。”

向他致敬的也包括共和黨人,像南卡的聯邦參議員Lindsey Graham。

Graham說:”他是個好人,若你不同意他也行,因為他會盡量幫助你,我認為他代表了國會議員最好的典範。”

此外,特朗普在眾議院內兩名最堅定的支持者,也對Cummings過世致哀,其中一個是和Cummings有深厚交情的北卡眾議員Mark Meadows,說自己很傷心。

另外,監察委員會最高級的共和黨人,俄亥俄州的Jim Jordan說,自己為一個偉大和重要的人致哀。

前總統奧巴馬也發推文,說自己和妻子都為Cummings離世感到心碎,希望他的典範能啟發更多美國人,接棒並稱傳下去,國會和白宮今天都下半旗致哀。

