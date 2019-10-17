最新研究發現吸電子煙可致肺部發炎（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現，吸食電子煙可以導致肺部發炎，這可能就是吸食電子煙導致肺部受傷個案激增的原因，與此同時，國內有再多一個州宣布要調查電子煙。

佛羅里達州檢察長Ashley Moody說：”我們不要等到聯邦政府採取行動。”

佛羅里達州成為最新一個州宣布要調查電子煙公司。

Moody說：” 我宣布廣泛調查佛州內逾20間電子煙公司。”

佛州的行動和密蘇里州不同，密州州長週二宣布大規模宣傳活動，鼓勵青少年不要吸食電子煙。

密州州長Mike Parson說：”這真是一種流行病，我們必須採取行動，保護州內的年輕人。”

不過大家共同的目標，都是減少年輕人吸食電子煙。

而疾病預防控制中心（CDC）的首席副總監Anne Schuchat則在一個月內第三次到國會作證，解釋CDC的調查進度。

Schuchat說：”我們至今知道的是，這流行病正打擊年輕人。”

她表示，向CDC舉報的嚴重肺病病例，超過一半患者不夠25歲，至今還沒有確定任何單一產品、品牌、物質或添加劑令電子煙民患病。

預防癌症叢刊週三刊登新研究，提出化學物丙二醇和甘油可能與肺部發炎個案增加有關，不過研究人員認為，要就此進行更多研究才能確定。

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