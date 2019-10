最新研究發現吸電子煙可致肺部發炎（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現,吸食電子煙可以導致肺部發炎,這可能就是吸食電子煙導致肺部受傷個案激增的原因,與此同時,國內有再多一個州宣布要調查電子煙。

佛羅里達州檢察長Ashley Moody說:”我們不要等到聯邦政府採取行動。”

佛羅里達州成為最新一個州宣布要調查電子煙公司。

Moody說:” 我宣布廣泛調查佛州內逾20間電子煙公司。”

佛州的行動和密蘇里州不同,密州州長週二宣布大規模宣傳活動,鼓勵青少年不要吸食電子煙。

密州州長Mike Parson說:”這真是一種流行病,我們必須採取行動,保護州內的年輕人。”

不過大家共同的目標,都是減少年輕人吸食電子煙。

而疾病預防控制中心(CDC)的首席副總監Anne Schuchat則在一個月內第三次到國會作證,解釋CDC的調查進度。

Schuchat說:”我們至今知道的是,這流行病正打擊年輕人。”

她表示,向CDC舉報的嚴重肺病病例,超過一半患者不夠25歲,至今還沒有確定任何單一產品、品牌、物質或添加劑令電子煙民患病。

預防癌症叢刊週三刊登新研究,提出化學物丙二醇和甘油可能與肺部發炎個案增加有關,不過研究人員認為,要就此進行更多研究才能確定。

