舊金山華埠中央地鐵工程三度延誤 交通局再押後公布補償方案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山中央地鐵工程預計延遲到後年年中才通車，交通局原定在週三舉行的月會中，向華埠商戶公布補償方案，不過局方原來未有具體細節，又再延遲多一個月才能公布。

交通局因為需時討論補償方案，週一的會議已經兩度延期，數十名商戶原本以為局方會公布新一輪的補償方案，逼滿整個會議室，市長辦公室、市府經濟及勞動力發展辦公室亦派代表出席，不過交通局的答案令不少商戶空手而回。

舊金山交通局預算規劃及分析資深經理Jonathan Rewers說：”我們會有多種具體方案，有利於商戶的發展，可能一個月內，這些計劃會準備就緒，十日後會公布方案中有哪些援助計劃。”

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”我相信延期之中，我希望他今日有個答覆會比較好，失望地，絕對很失望地，他們沒有一個正確的回答，只是推搪、推遲，只是口頭上答一些東西出來，是很空泛的。”

今次是市府對華埠的第二次援助，交通局指，新一輪的緩解措施，會以一年半前的方案作為基礎，週三開會主要是想聽聽商戶對方案的要求。

有商戶表示，上次的援助只適用於門面向著Stockton街的商戶，而且2013年後開業的商戶全部沒有補助，這樣很不公平。

有華埠商戶說：”不應該用年限，直至2013年那些商戶就有，2013年之後就沒有，對於我們所有商家來說都是很不公平。”

這位先生的家連店舖位於Powell街夾Washington街，他表示，市府一直援助Stockton街及Grant街的商戶，Powell街在工程進行的過去十年，從來未得到任何關注。

有華埠居民說：”我們受到貨車、灰塵嚴重滋擾，每5分鐘一次，好像這樣至今已經十年了，十年來每晚，我們住在店舖樓上，睡著了，突然”碰”一聲。”

商戶邵旗謙9月底代表商戶向交通局發信，提出”七大訴求”，要求幫忙拯救華埠的經濟，局方週三逐一回應，包括答應將巴士站從Jackson街夾Stockton街搬回Washington街，開放Stockton街停車位，安排免費接駁巴士，由郵輪碼頭接送乘客到華埠，並會在Muni公車及不同媒體上賣廣告宣傳華埠等，不過局方暫時只是履行了車位的承諾。

商戶表示，他們自行諮詢過律師，看看會否就今次的延誤事件控告市府及承建商，不過補償方案最終有否幫到商戶，或者會是影響他們會否入稟的關鍵。

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