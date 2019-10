舊金山華埠中央地鐵工程三度延誤 交通局再押後公布補償方案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山中央地鐵工程預計延遲到後年年中才通車,交通局原定在週三舉行的月會中,向華埠商戶公布補償方案,不過局方原來未有具體細節,又再延遲多一個月才能公布。

交通局因為需時討論補償方案,週一的會議已經兩度延期,數十名商戶原本以為局方會公布新一輪的補償方案,逼滿整個會議室,市長辦公室、市府經濟及勞動力發展辦公室亦派代表出席,不過交通局的答案令不少商戶空手而回。

舊金山交通局預算規劃及分析資深經理Jonathan Rewers說:”我們會有多種具體方案,有利於商戶的發展,可能一個月內,這些計劃會準備就緒,十日後會公布方案中有哪些援助計劃。”

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”我相信延期之中,我希望他今日有個答覆會比較好,失望地,絕對很失望地,他們沒有一個正確的回答,只是推搪、推遲,只是口頭上答一些東西出來,是很空泛的。”

今次是市府對華埠的第二次援助,交通局指,新一輪的緩解措施,會以一年半前的方案作為基礎,週三開會主要是想聽聽商戶對方案的要求。

有商戶表示,上次的援助只適用於門面向著Stockton街的商戶,而且2013年後開業的商戶全部沒有補助,這樣很不公平。

有華埠商戶說:”不應該用年限,直至2013年那些商戶就有,2013年之後就沒有,對於我們所有商家來說都是很不公平。”

這位先生的家連店舖位於Powell街夾Washington街,他表示,市府一直援助Stockton街及Grant街的商戶,Powell街在工程進行的過去十年,從來未得到任何關注。

有華埠居民說:”我們受到貨車、灰塵嚴重滋擾,每5分鐘一次,好像這樣至今已經十年了,十年來每晚,我們住在店舖樓上,睡著了,突然”碰”一聲。”

商戶邵旗謙9月底代表商戶向交通局發信,提出”七大訴求”,要求幫忙拯救華埠的經濟,局方週三逐一回應,包括答應將巴士站從Jackson街夾Stockton街搬回Washington街,開放Stockton街停車位,安排免費接駁巴士,由郵輪碼頭接送乘客到華埠,並會在Muni公車及不同媒體上賣廣告宣傳華埠等,不過局方暫時只是履行了車位的承諾。

商戶表示,他們自行諮詢過律師,看看會否就今次的延誤事件控告市府及承建商,不過補償方案最終有否幫到商戶,或者會是影響他們會否入稟的關鍵。

