舊金山市立大學(CCSF)Ocean分校週四因為收到炸彈恐嚇,警方為慎重起見,已立即疏散該校。

舊金山警方是於下午2時37分接到校方報案,校園警方已證實,恐嚇涉及數幢大樓,目前正進行疏散,舊金山警方正進行巡邏。

受事件影響,Muni的43號巴士駛至附近路段時需要改道行駛。

