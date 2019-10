【i-CABLE】

施政報告發表翌日,香港行政長官林鄭月娥到立法會出席答問會,發言多次被打斷,會議兩度暫停,13名議員被逐,全場只答了3條問題。

林鄭月娥兩日內第二次到立法會,一開口就被口號聲蓋過,朱凱廸、陳志全率先被逐。隨後毛孟靜、許智峯、胡志偉,都輪流打斷林鄭月娥發言被逐。

第一條開題由陳克勤問,他一邊問,譚文豪、郭家麒、尹兆堅先後被逐,特首還未開口答,會議暫停。

十多分鐘後她再進入會議廳,想答問題時,范國威衝出來抗議,是第13名被逐議員。

第二個問的,又是民建聯,第三個問的,都是民建聯,惹來民主派不滿。

最終一場答問會兩次暫停,特首三次進出會議廳,共答3條問題便夠鐘。

