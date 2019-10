林鄭Facebook直播對話 重申”五大訴求”難全答應（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥週四在社交網站Facebook直播跟網民對話,表示看到很多留言都是”五大訴求,缺一不可”,重申部分訴求難以答應,又指坊間出現”解散警隊”的聲音,令她感到疑惑。

林鄭月娥首場直播對話,主題是”和理傾”施政報告,由政制及內地事務局政治助理吳璟儁主持,指事先在Facebook、連登等討論區收集問題,亦會抽樣回應直播留言。

不少人指控警隊濫暴,警員無委任證,又如何投訴呢?林鄭月娥指與警務處高層了解過,已要求警隊盡量要有識別,重申有機制處理投訴。

談及施政報告,就有網民質疑政府放寬首置九成按揭是有陰謀,有人就問到租金津貼。至於另一項紓困措施交通津貼,林鄭月娥的 Facebook 專頁一度出現這張「補貼增加25%」的圖片。

一小時的直播,平均有7,000幾人收看,期間「嬲嬲」不間斷出現,有超過9,000個,”讚好”就有2,000多個。

