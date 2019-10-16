地質專家預言灣區未來一週2%機會現更強地震（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週四就是舊金山1989年Loma Prieta 6.9級大地震30週年的日子，專家指出，雖然週一晚的地震接近Loma Prieta的週年紀念，不過兩次地震之間沒有關係，亦不會視為即將發生大地震的指標，未來一星期灣區有2%的機率會發生更強地震。

美國地質研究所（USGS）表示，今次發生地震的斷層並未被命名，正正位於Pleasant Hill市地底，介乎Calaveras斷層及Concord斷層之間，整個灣區都有震感，連遠至中谷Fesno、Santa Cruz，甚至內華達州的Reno都有震感報告。

專家指出，過去40年，這個無名斷層亦發生過數十次地震，呼籲居民無須恐慌。

美國地質研究所地球物理學家Brian Kiogore說：”在這個特定區域，過去數十年發生過數十次強度3級以上的地震，3級及4級都有，雖然這個斷層沒有名字，但這裡發生地震並不罕見。”

專家表示，根據震後預測報告，未來一星期發生大地震的可能性是2%，不算高，而隨著時間過去，這個機率會越降越低。

本週四是舊金山Loma Prieta大地震30週年，與Plesant Hill地震有沒有關連呢？

專家表示，只是發生的時間接近，而兩次地震發生在不同斷層，兩者之間沒有關係。

Kiogore說：”我不認為這次地震是下一次大地震的先兆，不過這次地震規模算大，很多人有震感，正正是及時提醒大家，大地震發生過，將來亦會發生，希望社區及個人都有更好的應對。”

每一次發生地震，都會為斷層板塊釋放壓力，降低大地震發生的機率，不過專家指出，Pleasant Hill地震強度不足以減低附近斷層發生地震的機會，因此專家呼籲，市民要準備好逃生包及應急計劃。

本週四大約下午5時15分，是Loma Prieta大地震發生的一刻，整個灣區都會舉行地震演習，市民可以自發性在家裡或者工作地點參加。

另外，週四加州會舉行ShakeOut地震演習，預計全州有超過1,000萬人參加。

大家如果想知道自己附近有否演習的活動，可上網查詢詳情，網址：http://shakeout.org/california

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