地質專家預言灣區未來一週2%機會現更強地震（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週四就是舊金山1989年Loma Prieta 6.9級大地震30週年的日子,專家指出,雖然週一晚的地震接近Loma Prieta的週年紀念,不過兩次地震之間沒有關係,亦不會視為即將發生大地震的指標,未來一星期灣區有2%的機率會發生更強地震。

美國地質研究所(USGS)表示,今次發生地震的斷層並未被命名,正正位於Pleasant Hill市地底,介乎Calaveras斷層及Concord斷層之間,整個灣區都有震感,連遠至中谷Fesno、Santa Cruz,甚至內華達州的Reno都有震感報告。

專家指出,過去40年,這個無名斷層亦發生過數十次地震,呼籲居民無須恐慌。

美國地質研究所地球物理學家Brian Kiogore說:”在這個特定區域,過去數十年發生過數十次強度3級以上的地震,3級及4級都有,雖然這個斷層沒有名字,但這裡發生地震並不罕見。”

專家表示,根據震後預測報告,未來一星期發生大地震的可能性是2%,不算高,而隨著時間過去,這個機率會越降越低。

本週四是舊金山Loma Prieta大地震30週年,與Plesant Hill地震有沒有關連呢?

專家表示,只是發生的時間接近,而兩次地震發生在不同斷層,兩者之間沒有關係。

Kiogore說:”我不認為這次地震是下一次大地震的先兆,不過這次地震規模算大,很多人有震感,正正是及時提醒大家,大地震發生過,將來亦會發生,希望社區及個人都有更好的應對。”

每一次發生地震,都會為斷層板塊釋放壓力,降低大地震發生的機率,不過專家指出,Pleasant Hill地震強度不足以減低附近斷層發生地震的機會,因此專家呼籲,市民要準備好逃生包及應急計劃。

本週四大約下午5時15分,是Loma Prieta大地震發生的一刻,整個灣區都會舉行地震演習,市民可以自發性在家裡或者工作地點參加。

另外,週四加州會舉行ShakeOut地震演習,預計全州有超過1,000萬人參加。

大家如果想知道自己附近有否演習的活動,可上網查詢詳情,網址:http://shakeout.org/california

