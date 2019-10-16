美國3名共和黨參議員先後訪港 支持港人抗爭行動

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聯邦參議院也有同樣的《香港人權與民主法案》，但審議日期未定，最近有3名共和黨籍的聯邦參議員，包括Rich Scott、Ted Cruz及Josh Hawley到訪香港實地了解情況，他們都支持香港人的抗爭行動，並批評香港特區政府與警隊。

代表德州的Ted Cruz週六在駐美領館會見傳媒時，更全身黑衣撐香港人，他也抨擊中共政府因為懼怕香港人的街頭抗爭行動，而打壓香港的言論自由。

Cruz週六在香港美領館官邸會見傳媒時，全身黑衣撐香港人，他也抨擊中共政府因為懼怕香港人的街頭抗爭行動，而強力打壓香港的言論自由。

代表密蘇里州的Hawley週日親身經歷一場示威活動後，指香港正變成”警察國家”，他表示，明白香港民眾的自衛意願，並認為民眾要求對警察暴力作出獨立調查是合理，但也建議示威者要繼續保持非暴力行動。

香港特首林鄭月娥週二駁斥這幾位美國參議員的言論：”他們對香港情況有成見，因此該名參議員形容香港成為警察國家，完全是不負責任與言不成理。”

日前林鄭月娥臨時取消與Cruz會晤，引來Cruz的指責，而Hawley有同包括黃之峰及商界等各界人士會晤，唯獨沒有香港高官。

他表明沒必要見香港特首，他週二發推文回應說，他刻意選擇”警察國家”一詞，正正就是香港現狀，而這個是他親眼所見，他並建議林鄭辭職下台。

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