美國3名共和黨參議員先後訪港 支持港人抗爭行動

聯邦參議院也有同樣的《香港人權與民主法案》,但審議日期未定,最近有3名共和黨籍的聯邦參議員,包括Rich Scott、Ted Cruz及Josh Hawley到訪香港實地了解情況,他們都支持香港人的抗爭行動,並批評香港特區政府與警隊。

代表德州的Ted Cruz週六在駐美領館會見傳媒時,更全身黑衣撐香港人,他也抨擊中共政府因為懼怕香港人的街頭抗爭行動,而打壓香港的言論自由。

代表密蘇里州的Hawley週日親身經歷一場示威活動後,指香港正變成”警察國家”,他表示,明白香港民眾的自衛意願,並認為民眾要求對警察暴力作出獨立調查是合理,但也建議示威者要繼續保持非暴力行動。

香港特首林鄭月娥週二駁斥這幾位美國參議員的言論:”他們對香港情況有成見,因此該名參議員形容香港成為警察國家,完全是不負責任與言不成理。”

日前林鄭月娥臨時取消與Cruz會晤,引來Cruz的指責,而Hawley有同包括黃之峰及商界等各界人士會晤,唯獨沒有香港高官。

他表明沒必要見香港特首,他週二發推文回應說,他刻意選擇”警察國家”一詞,正正就是香港現狀,而這個是他親眼所見,他並建議林鄭辭職下台。

