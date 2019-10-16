英國夫婦和年幼兒子誤闖美國國境被當局拘留

【KTSF 江良慧報導】

一對英國夫婦和他們3個月大的兒子，月初時意外越過美加邊界而進入美國國境，他們事後一直被美國當局拘留，至今仍未獲得釋放。

被捕的一家三口，原本在加拿大卑詩省渡假，他們表示，當時因為閃避一隻動物，所以轉入一條沒有名字的道路，之後被當局以非法入境拘捕，轉送到賓夕凡尼亞州一個家庭拘留中心。

兩夫婦指中心狀況惡劣，雖然晚上氣溫只有華氏50多度，但卻沒有暖氣，拘留中心也沒有照顧幼兒的設施，兒子沒有乾淨衣服更換，要赤身等候職員把他原來穿著的衣服洗乾淨。

雖然英國公民可以免簽證入境美國，但兩夫婦目前仍然因為入境程序而被聯邦囚禁，被聯邦囚禁的人，沒有資格有律師代表。

ICE移民執法局承認，有關英國人正被拘留，但就否認他們受到惡劣對待，也沒有解釋為何他們被拘留。

律師就表示，根據英國領事館的消息，一家人可能會在這個星期獲釋。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。