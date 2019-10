英國夫婦和年幼兒子誤闖美國國境被當局拘留

【KTSF 江良慧報導】

一對英國夫婦和他們3個月大的兒子,月初時意外越過美加邊界而進入美國國境,他們事後一直被美國當局拘留,至今仍未獲得釋放。

被捕的一家三口,原本在加拿大卑詩省渡假,他們表示,當時因為閃避一隻動物,所以轉入一條沒有名字的道路,之後被當局以非法入境拘捕,轉送到賓夕凡尼亞州一個家庭拘留中心。

兩夫婦指中心狀況惡劣,雖然晚上氣溫只有華氏50多度,但卻沒有暖氣,拘留中心也沒有照顧幼兒的設施,兒子沒有乾淨衣服更換,要赤身等候職員把他原來穿著的衣服洗乾淨。

雖然英國公民可以免簽證入境美國,但兩夫婦目前仍然因為入境程序而被聯邦囚禁,被聯邦囚禁的人,沒有資格有律師代表。

ICE移民執法局承認,有關英國人正被拘留,但就否認他們受到惡劣對待,也沒有解釋為何他們被拘留。

律師就表示,根據英國領事館的消息,一家人可能會在這個星期獲釋。

