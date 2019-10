【獨家】韓國瑜訪美行程規劃到甚麼階段（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨總統參選人韓國瑜訪美的行程備受關注,從最早傳出9月訪美,到10月中訪美,到現在遲遲尚未敲定,到底韓國瑜的訪美行規劃進行到甚麼階段?又會選在哪些城市造勢?來看本台掌握的獨家消息。

台灣的總統參選人在選舉期間到訪美國,與美方官員和智庫會面已經成為慣例,此舉往往被媒體稱為,到美國”面試”,主要是增加美國政府對於未來可能總統人選的了解。

對於美國來說,對民進黨推出的現任台灣總統蔡英文已經非常熟悉,而國民黨推出的韓國瑜,雖然今年4月曾以高雄市長身分訪美,但並未到訪華府,也沒有與美方官員見面,因此他成為總統參選人之後,訪美行程就一直受到關注。

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千說:”如果他時間許可,我相信他第一個選擇的出訪地點一定是美國,這是無庸置疑的。”

根據本台掌握的獨家消息,韓國瑜的訪美行是由他的恩師,也就是前國安會秘書長蘇起在主導規劃,其中華府行的重頭戲,在於能見到甚麼層級的官員,畢竟過去桃園市長鄭文燦訪美曾進入白宮,並與國防部與國務院官員見面。

韓國瑜要到美國,見到的層級自然比市長更高的規格,否則寧可不去,因此韓國瑜的訪美行遲遲無法敲定,跟華府的行程有很大的關係,再加上市長請假的問題,使得訪美行遲遲沒有下文。

孫大千說:”我們會提早大概兩個禮拜的時間向海外做宣布和動員。”

以目前僑界尚未接獲通知來看,韓國瑜10月已經不可能訪美,時間點將落在11月上旬或中旬左右,一旦華府行程確定,其他地點的造勢活動就很快能決定。

由於選舉只剩倒數90多天,主要戰局是在台灣,韓國瑜無法在海外停留太久,因此韓國瑜陣營透露,如果訪美,會在東西岸各挑一個城市舉辦造勢,要營造的是一場驚天動地,突破5,000人甚至上萬人的集會,要讓美方也感受到韓國瑜的人氣。

孫大千說:”也許不是在您居住的城市,但是如果您方便,您可以開車可以搭飛機,都要拜託您費盡千辛萬苦,這支穿雲箭請一定要到現場來,跟我們一起奮戰。”

至於這兩處造勢地點會在哪裡?根據本台掌握的消息,已經確定在東岸的紐約,以及西岸的洛杉磯兩處,不會到舊金山灣區,由於全美都有韓國瑜後援會,屆時韓陣營將動員支持者從全美各地到這兩處出席造勢活動,為韓國瑜的選情重新拉抬聲勢。

