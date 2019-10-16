【獨家】韓國瑜訪美行程規劃到甚麼階段（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨總統參選人韓國瑜訪美的行程備受關注，從最早傳出9月訪美，到10月中訪美，到現在遲遲尚未敲定，到底韓國瑜的訪美行規劃進行到甚麼階段？又會選在哪些城市造勢？來看本台掌握的獨家消息。

台灣的總統參選人在選舉期間到訪美國，與美方官員和智庫會面已經成為慣例，此舉往往被媒體稱為，到美國”面試”，主要是增加美國政府對於未來可能總統人選的了解。

對於美國來說，對民進黨推出的現任台灣總統蔡英文已經非常熟悉，而國民黨推出的韓國瑜，雖然今年4月曾以高雄市長身分訪美，但並未到訪華府，也沒有與美方官員見面，因此他成為總統參選人之後，訪美行程就一直受到關注。

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千說：”如果他時間許可，我相信他第一個選擇的出訪地點一定是美國，這是無庸置疑的。”

根據本台掌握的獨家消息，韓國瑜的訪美行是由他的恩師，也就是前國安會秘書長蘇起在主導規劃，其中華府行的重頭戲，在於能見到甚麼層級的官員，畢竟過去桃園市長鄭文燦訪美曾進入白宮，並與國防部與國務院官員見面。

韓國瑜要到美國，見到的層級自然比市長更高的規格，否則寧可不去，因此韓國瑜的訪美行遲遲無法敲定，跟華府的行程有很大的關係，再加上市長請假的問題，使得訪美行遲遲沒有下文。

孫大千說：”我們會提早大概兩個禮拜的時間向海外做宣布和動員。”

以目前僑界尚未接獲通知來看，韓國瑜10月已經不可能訪美，時間點將落在11月上旬或中旬左右，一旦華府行程確定，其他地點的造勢活動就很快能決定。

由於選舉只剩倒數90多天，主要戰局是在台灣，韓國瑜無法在海外停留太久，因此韓國瑜陣營透露，如果訪美，會在東西岸各挑一個城市舉辦造勢，要營造的是一場驚天動地，突破5,000人甚至上萬人的集會，要讓美方也感受到韓國瑜的人氣。

孫大千說：”也許不是在您居住的城市，但是如果您方便，您可以開車可以搭飛機，都要拜託您費盡千辛萬苦，這支穿雲箭請一定要到現場來，跟我們一起奮戰。”

至於這兩處造勢地點會在哪裡？根據本台掌握的消息，已經確定在東岸的紐約，以及西岸的洛杉磯兩處，不會到舊金山灣區，由於全美都有韓國瑜後援會，屆時韓陣營將動員支持者從全美各地到這兩處出席造勢活動，為韓國瑜的選情重新拉抬聲勢。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。