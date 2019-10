【KTSF 郭柟報導】

東灣週一晚發生強度4.5級地震,震央位於Pleasant Hill市,隨即有26次餘震,很多居民都有震感。

地震發生在晚上10時33分,強度4.5級地震,震央位於Pleasant Hill市,深度約9英里。

Pleasant Hill市一間美容店有多樽護膚品散落倒在地上,電子遊戲機商店有貨品跌落架,有東灣民眾都表示有強烈震感,有民眾在熟睡當中被震醒,不過也有人感受不到。

國家地質研究所表示,震央附近十分鐘前曾發生過2.5級地震。

在4.5級地震發生後,隨即有26次餘震,其中最強餘震達2.5級,不過就不多人感覺到。

版權所有,不得轉載。