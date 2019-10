【i-CABLE】

美國副總統彭斯與特朗普總統的律師朱利亞尼,正式拒絕配合國會眾議院針對特朗普的彈劾調查。

眾議院早前就彈劾特朗普調查,發傳票要求副總統彭斯提交相關文件,限期週二屆滿,彭斯正式透過律師回信拒絕。

收到傳票要求作供的特朗普私人律師朱利亞尼,同日表明不會參與不合法理、不合憲及無根據的調查。

特朗普一直指,調查應該先經眾議院全院表決,但民主黨決定不會這樣做。

相關調查的閉門聽證會陸續有官員作供,當中前白宮俄羅斯顧問希爾,據報作證提到她當時的上司、前國家安全顧問博爾頓,形容朱利亞尼與駐歐盟大使桑德蘭、署理白宮幕僚長馬爾瓦尼密謀,向烏克蘭施壓的計劃是”毒品交易”。

博爾頓極度反對並強調絕無牽涉在內,更以手榴彈比喻朱利亞尼,會波及全部人。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。