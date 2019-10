【KTSF】

東灣Pleasant Hill週一晚發生4.5級地震,不足24小時之後,週二傍晚7點11分又再次發生3.4級地震,震央靠近680公路。

根據美國地質研究所(USGS)的地圖顯示,震央位於Contra Costa大道夾Gregory Lane一個購物中心之下,介於Calaveras斷層及Concord斷層之間,震源深度為14.8公里。

本地五號台引述USGS專家表示,有可能會出現多達4次3級以上的餘震。

有震感的居民表示,地震大約持續了4、5秒鐘。

灣區捷運(BART)表示,受地震影響,列車週二晚一度需要減速行駛。

