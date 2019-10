賴清德展開訪美行程 週二晚出席北加州造勢大會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣前行政院長賴清德週一扺達舊金山,週二晚在中半島出席北加州造勢大會。

這次訪美助選行程是民進黨初選過後,賴清德首度公開政治活動,大家都知道賴清德在民進黨內總統初選挑戰現任總統蔡英文,過程當中兩人出現嫌隙,而這次賴清德來到美國,為蔡英文在海外輔選,外界都在猜測,是不是”蔡賴配”有譜了,來聽聽賴清德演講的重點。

賴清德說:”初選已經結束,現在是團結的時候,我們共同捍衛本土政權,讓蔡英文總統連任成功,讓國會過半,這樣好不好?今天我會來美國助選,這是民主的必然,也是責任的所在,你們說是不是?”

賴清德續道:”和搭不搭配,跟任何職務完完全全沒關係,我在這裡要再次向大家拜託,明年1月11日一定要回台投票,每一張選票都不能浪費,蔡英文總統如果連任成功,她絕對比韓國瑜更加有辦法能帶領台灣、壯大台灣,你們說對不對啊?”

在台灣,近來有一些民進黨立委,悄悄掛出自己與蔡英文賴清德的聯合競選看板,外界一致認為,蔡賴配是2020總統大選的最強組合,在週二晚的造勢大會開始前,民進黨的支持者表達了他們對蔡賴配的看法與期待。

支持者林觀莉說:”我非常的期待蔡賴配,他們可以結合台灣各個不同意見,台灣人民可以更團結,我們2020一定可以總統連任,國會過半。”

距離總統大選投票日僅剩不到3個月,蔡英文副手人選仍未公布,她與初選對手賴清德的”蔡賴會”順利登場後,賴清德週一來到美國為蔡輔選,黨內研判”蔡賴配”已呼之欲出,多數綠營支持者及立委候選人,都樂見最強組合能成局,海外民進黨的支持者樂觀其成。

支持者鍾振乾說:”蔡總統對治理台灣非常有經驗,賴清德院長屬於比較年青,也很有衝勁,跟他配是一個非常好的組合。”

在美國有許多台僑挺賴清德,儘管賴清德黨內初選挑戰蔡英文,在民進黨黨慶及全代會上,蔡英文也公開對賴清德出釋善意,而賴清德也代表蔡英文訪美,黨內人士認為,賴清德此次訪美,應該可以親身感受到僑胞對”蔡賴配”的期盼。

支持者陳麗都說:”一開始的時候,他要出來競選總統,那時候有嫌隙,現在不會了,因為賴清德心胸也很寬大,昨天晚上他也有講是支持,我相信蔡賴配一定會成型。”

支持者吳碧蕙說:”我想這是大多數人的期望,但是除了蔡賴配之外,這是一個專制跟民主的選戰,當然我們希望用最大的能量,贏得這次的選舉,你看香港這次的反送中,大家是多麼擔心台灣會香港化,所以我希望大家都能夠團結起來,如果今天民進黨輸掉這個選戰,我相信對台灣民主是很大衝擊。”

賴清德17日晚間將在芝加哥出席中西部後援會,19日上午出席華府後援會,20日晚間出席紐約後援會。

