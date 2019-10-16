賴清德展開訪美行程 週二晚出席北加州造勢大會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣前行政院長賴清德週一扺達舊金山，週二晚在中半島出席北加州造勢大會。

這次訪美助選行程是民進黨初選過後，賴清德首度公開政治活動，大家都知道賴清德在民進黨內總統初選挑戰現任總統蔡英文，過程當中兩人出現嫌隙，而這次賴清德來到美國，為蔡英文在海外輔選，外界都在猜測，是不是”蔡賴配”有譜了，來聽聽賴清德演講的重點。

賴清德說：”初選已經結束，現在是團結的時候，我們共同捍衛本土政權，讓蔡英文總統連任成功，讓國會過半，這樣好不好？今天我會來美國助選，這是民主的必然，也是責任的所在，你們說是不是？”

賴清德續道：”和搭不搭配，跟任何職務完完全全沒關係，我在這裡要再次向大家拜託，明年1月11日一定要回台投票，每一張選票都不能浪費，蔡英文總統如果連任成功，她絕對比韓國瑜更加有辦法能帶領台灣、壯大台灣，你們說對不對啊？”

在台灣，近來有一些民進黨立委，悄悄掛出自己與蔡英文賴清德的聯合競選看板，外界一致認為，蔡賴配是2020總統大選的最強組合，在週二晚的造勢大會開始前，民進黨的支持者表達了他們對蔡賴配的看法與期待。

支持者林觀莉說：”我非常的期待蔡賴配，他們可以結合台灣各個不同意見，台灣人民可以更團結，我們2020一定可以總統連任，國會過半。”

距離總統大選投票日僅剩不到3個月，蔡英文副手人選仍未公布，她與初選對手賴清德的”蔡賴會”順利登場後，賴清德週一來到美國為蔡輔選，黨內研判”蔡賴配”已呼之欲出，多數綠營支持者及立委候選人，都樂見最強組合能成局，海外民進黨的支持者樂觀其成。

支持者鍾振乾說：”蔡總統對治理台灣非常有經驗，賴清德院長屬於比較年青，也很有衝勁，跟他配是一個非常好的組合。”

在美國有許多台僑挺賴清德，儘管賴清德黨內初選挑戰蔡英文，在民進黨黨慶及全代會上，蔡英文也公開對賴清德出釋善意，而賴清德也代表蔡英文訪美，黨內人士認為，賴清德此次訪美，應該可以親身感受到僑胞對”蔡賴配”的期盼。

支持者陳麗都說：”一開始的時候，他要出來競選總統，那時候有嫌隙，現在不會了，因為賴清德心胸也很寬大，昨天晚上他也有講是支持，我相信蔡賴配一定會成型。”

支持者吳碧蕙說：”我想這是大多數人的期望，但是除了蔡賴配之外，這是一個專制跟民主的選戰，當然我們希望用最大的能量，贏得這次的選舉，你看香港這次的反送中，大家是多麼擔心台灣會香港化，所以我希望大家都能夠團結起來，如果今天民進黨輸掉這個選戰，我相信對台灣民主是很大衝擊。”

賴清德17日晚間將在芝加哥出席中西部後援會，19日上午出席華府後援會，20日晚間出席紐約後援會。

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