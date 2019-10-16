民陣召集人岑子杰旺角遇襲 頭部手腳受傷（視頻）

【i-CABLE】

香港民陣召集人岑子杰個半月以來第二次遇襲，他週三晚上在旺角被至少6人襲擊，頭部及手腳關節受傷。有目擊者指，施襲者手持鐵鎚、開山刀。警方列作傷人案處理，由旺角警區重案組調查。

岑子杰躺在白色私家車旁邊，手臂、近頭部有大灘血跡，他可以睜開眼，臉上有血，手腳關節亦受傷。救護員為他治理，他能夠對答，說自己頭部受傷，他之後上了救護車。有目擊者說，至少有4人施襲。

現場是旺角鴉蘭里，警員拉起封鎖線調查，指大約7時40分，有6至7名男子襲擊岑子杰，暫時未知使用甚麼武器。岑子杰送到廣華醫院治理，他清醒、戴著氧氣罩，但需要躺在擔架床上。

民陣指原定晚上開會，岑子杰前往會議途中遇襲，民陣及民主派強烈譴責兇徒行為，有軍裝警員及探員到醫院調查。

岑子杰和朋友8月底亦曾經在佐敦遇襲，岑子杰沒有受傷，他的朋友則受傷，警方其後拘捕3名中國籍男子。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。