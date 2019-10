林鄭在施政報告提出放寬首置按揭上限（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥首次以視像發表施政報告,林鄭月娥在立法會,兩次嘗試宣讀報告都被議員打斷,最後改以視像發表。

報告聚焦房屋土地問題,特別是協助首置人士上車,包括放寬首置按揭,樓價800萬港元以下可按九成,又推出第二個首置盤,並表明會運用《收回土地條例》收回三類土地,用來建公營房屋及首置盤。

紓困措施方面,交通津貼會加碼,下年度會發放兩次N無津貼,多條公路隧道豁免收費。

房屋政策,她開宗明義訂立一個新目,林鄭月娥認為,房屋問題是部分民怨的根源,她宣布放寬首置人士買樓按揭,樓價800萬港元以下,都可以按九成。

林鄭月娥認為,房屋是香港當前最嚴峻的民生問題與部分民怨的根源,其中一道藥方,是協助上車。

首次置業人士,現時買400萬元或以下的單位,可以承按到九成,政府會放寬按揭保險計劃,800萬元樓都可以按九成,若果做八成按揭,樓價上限就由600萬港元放寬到1,000萬港元,自用樓換樓都適用。

新措施即時生效,以一層800萬港元的樓為例,原本首期要付320萬元,現在可以按九成,首期只需80萬元,減了75%。

但按揭額提高了,每個月就要供多些,以25年期計,每月供款由原先約21,000港元,大增到近32,000港元。

林鄭月娥表示,香港樓市敏感,即時有反應無可避免。她又指新措施下,買家仍然要通過壓力測試,何時入市,要自己認真考慮。

