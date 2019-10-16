林鄭在施政報告提出放寬首置按揭上限（視頻）

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香港行政長官林鄭月娥首次以視像發表施政報告，林鄭月娥在立法會，兩次嘗試宣讀報告都被議員打斷，最後改以視像發表。

報告聚焦房屋土地問題，特別是協助首置人士上車，包括放寬首置按揭，樓價800萬港元以下可按九成，又推出第二個首置盤，並表明會運用《收回土地條例》收回三類土地，用來建公營房屋及首置盤。

紓困措施方面，交通津貼會加碼，下年度會發放兩次N無津貼，多條公路隧道豁免收費。

房屋政策，她開宗明義訂立一個新目，林鄭月娥認為，房屋問題是部分民怨的根源，她宣布放寬首置人士買樓按揭，樓價800萬港元以下，都可以按九成。

林鄭月娥認為，房屋是香港當前最嚴峻的民生問題與部分民怨的根源，其中一道藥方，是協助上車。

首次置業人士，現時買400萬元或以下的單位，可以承按到九成，政府會放寬按揭保險計劃，800萬元樓都可以按九成，若果做八成按揭，樓價上限就由600萬港元放寬到1,000萬港元，自用樓換樓都適用。

新措施即時生效，以一層800萬港元的樓為例，原本首期要付320萬元，現在可以按九成，首期只需80萬元，減了75%。

但按揭額提高了，每個月就要供多些，以25年期計，每月供款由原先約21,000港元，大增到近32,000港元。

林鄭月娥表示，香港樓市敏感，即時有反應無可避免。她又指新措施下，買家仍然要通過壓力測試，何時入市，要自己認真考慮。

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