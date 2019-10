【i-CABLE】

挪威一名國會議員近日訪港後,提名香港人角逐明年的諾貝爾和平獎。

梅爾比指港人每天冒著生命及安全風險,挺身爭取言論自由及基本民主,值得獲和平獎,希望能進一步鼓勵這場運動。

梅爾比是首都奧斯陸選區的自由黨議員,2017年上任至今,上月底訪港時分別與示威者還有多名泛民議員交流,她指不少人都強調這是一場群眾自發的運動。

