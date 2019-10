【KTSF】

Google全新的Pixel 4手機,即將在下週四面世發售,售價由799元起,全新功能包括動態感應鏡頭。

新款的Pixel 4首創內置雷達晶片的智能手機,感應用家的動作,拿上手就可快速解鎖。

用家都可以隔空以手動形式操作手機,例如撥一撥可以轉歌或靜音等。

其他新功能包括更快的人面識別解鎖速度,即時將語音傳譯為文字等。

