美國眾議院一致通過《香港人權與民主法案》等3項法案及決議,支持香港示威。

香港行政長官林鄭月娥對美國眾議院通過《香港人權與民主法案》,表示極度遺憾。

中國外交部表明如果最終通過成為法例,必將採取有力措施反制。

政府發言人則強調,回歸以來,香港一直嚴格按照《基本法》,實行”港人治港”、高度自治,”一國兩制”全面落實。

全國人大外事委員會譴責美國眾議院以人權、民主之名,行搞亂香港,牽制中國發展之事。

中國外交部警告,如法案最終通過成為法例,中方必將採取有力措施反制。

中國外交部駐港特派員公署批評,美國一些政客為香港極端暴力分子”鋪後路”,企圖在香港製造”顏色革命”。

國務院港澳辦與中聯辦亦分別強烈與嚴厲譴責。

