香港特首林鄭月娥原定週三早上到立法會宣讀施政報告,期間兩度被民主派議員打斷,立法會主席梁君彥宣布休會,施政報告歷來首次改以視像形式發表。

林鄭月娥早上11時步入會議廳,民主派議員在門外拉起橫額、手持標語恭候。

她在保安護送下進入會議廳,民主派議員繼續叫口號,林鄭月娥就繼續讀,期間有議員向講台投射影像,林鄭月娥停一停、繼續讀。

20分鐘後,林鄭月娥再經同一路線內進,有議員在座位播放市民的口號聲,梁君彥4分鐘後宣布會議無法繼續進行。

林鄭月娥共讀了不夠5分鐘,是首次有特首未讀完施政報告,立法會就休會。

民主派批評林鄭月娥是煽動市民上街的源頭,沒有資格宣讀施政報告。

建制派強烈譴責民主派的行動,指聽取特首宣讀施政報告,是立法會的憲制職能。

