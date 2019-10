【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥發表《施政報告》,這份施政報告,是在持續4個月的連串衝突中發表,林鄭月娥感謝警員和港鐵員工,又呼籲市民珍惜香港,相信好快會見到雨後彩虹,她又預告週四晚8時會做Facebook直播。

透過視像方式,史無前例地讀施政報告,林鄭月娥一開場先提起這4個月的衝突,她特別感謝幾批人。

她表示,在處理這次重大危機和繼續履行管治責任,都會堅守一國兩制,絕不容忍任何鼓吹”港獨”,危害國家主權的行為,亦會堅守法治,包括人人守法、公正執法,以及獨立檢控。

花了51分鐘讀完,以一句”相信很快便會見到風雨後的彩虹”結尾,不過這場風雨下的施政報告,完全沒有觸及政治訴求。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。