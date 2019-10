加州週四推地震預警系統 創全美先河

【KTSF】

加州州長辦公室轄下的緊急事務辦事處週三宣布,週四起將會在全州範圍推出地震預警系統,讓民眾在地震到來前可以獲得預警,望能減少人命傷亡。

加州將成為全美首個州,在全州範圍推出地震預警系統,週四亦是1989年10月17日,舊金山發生Loma Prieta地震的30週年紀念,同日,全加州多個地點也會舉行年度防地震演習。

這個名為ShakeAlert的系統,將會透過兩種途徑發放預警,一是透過手機用戶下載名叫MyShake的應用程式,二是透過無線通訊系統發放,目前民眾收到的Amber Alerts失蹤兒童警報,正是透過後者發放。

MyShake應用程式是由柏克萊加大研發,蘋果IOS用戶可以在iTunes下載,Android手機用戶可以透過GooglePlay下載。

柏克萊加大地震實驗研究所所長Richard Allen稱,預警只會發放給可能會感受到地震的用戶。

地震要達到4.5級或以上,震感強烈程度達到3級,當局才會發放預警,震感強烈程度如果只有1級,代表大多數人都感覺不到,2級代表有些人會感到,3級代表大多數人都感到。

ShakeAlert系統並不能預測地震,它是根據不同地質站取得的數據,偵測地震是否可能發生,然後透過電腦計算地震發生的地點、強度威力、震感強烈程度,據此向可能受影響的民眾發出預警。

ShakeAlert系統可以在數秒至一分鐘前向民眾發出地震預警,讓大家有足夠時間躲在桌下、按停升降機、煞停火車,或讓正進行手術的醫生可以暫時把手術刀放下。

剛剛在東灣Pleasant Hill發生的4.5級地震,以及在加州中部發生的4.7級地震,當時仍在測試中的ShakeAlert系統,分別成功在地震發生前2.1秒前和1.6秒前發出預警。

