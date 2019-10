【KTSF】

舊金山交通局委員會週二表決一致通過新議案,禁止私家車駛入市中心Market街部份路段。

Better Market Street提案,計劃將沿Market街夾10街至Stuart街之間長達兩英里的路段,禁止私家車行駛,只准許巴士、的士、單車、消防車、警車或商用車輛行駛。

提案都會劃出貨車上落貨區域,以及限制上落貨時間,減少車流,亦會提供巴士和的士各自的專用行車線。

這個提案得到很多騎單車人士的支持,他們指不用像以前擔驚受怕。

計劃將會分階段進行,最早由明年開始就會禁止所有私家車駛入該段Market街。

