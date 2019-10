聯邦眾議院通過《香港人權與民主法案》

【i-CABLE】

美國眾議院通過了《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》及一項支持香港示威者的決議,眾議院議長普洛西提到美國不應為商業利益出賣靈魂,又批評北京及特區政府相對示威者,只是不守法治的懦夫。

眾議院一口氣審議兩項法案及一項決議,並以口頭表決形式通過,包括《香港人權與民主法案》,在審議《保護香港法案》時,議長普洛西加入發言,她又感謝議員對這數項法案及議案的努力,兩項法案仍有待參議院審議,並通過兩院認同的版本,再交由總統簽署生效,成為法律。

眾議院版本法案強化美國對香港自治狀況的監察力度,法案要求國務卿每年提交”證書”,證明香港有足夠自治權,才會延續美國對香港的特別待遇。

除了評估北京政府對香港施政的干預程度,更會評估香港特區政府有否自我削弱自治權,國務卿可按實際需要,每年進行多過一次評估。

法案同時定明交由美國總統制裁侵害香港人權及自治的人,包括那些作出任意拘捕、酷刑對待,以及透過任何決定影響香港履行《基本法》的人,凍結這些人在美國資產,以及禁止他們及直系家人入境美國。

同日口頭表決通過的《保護香港法案》,禁止美國出口人群管制裝備到香港,針對香港警察近期實施人群管制時,被指違反國際法規定,《保護香港法案》要求美國總統暫停向香港發出人群管制裝備出口許可證,限制向香港紀律部隊出售催淚氣體,以及其他防禦及軍火裝備,直至香港警隊一年內,未有再嚴重侵犯人權或有獨立單位驗證,警方的人群控制處理手法,才會考慮中止禁制。

眾議院又口頭表決通過了《支持香港決議》,決議確認美國與香港的雙邊關係,支持港人享有抗議自由,促請港府回應、示威者五大訴求,譴責警方在修訂逃犯條例觸發的示威中使用武力,同時譴責港府縱容警察使用武力,決議亦譴責北京及特區政府錯誤指控美國,挑起香港當前亂局,將示威形容做”暴亂”。

