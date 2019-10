舊金山華裔藝術家牟宗瑋奪聯航設計賽西岸冠軍（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯合航空(United Airlines)今年2月舉辦了一個專為女性藝術家而設的競賽Her Art Here,舊金山華裔藝術家牟宗瑋以加州為主題設計的作品,最終獲得西岸冠軍,並成為聯合航空一架757客機的彩繪圖案。

14年前,當時在台灣任職廣告公司平面設計師及藝術指導的牟宗瑋,因為更喜歡純藝術,於是她大膽辭掉全職工作,毅然來到美國舊金山,並在市立大學學習藝術課程。

牟宗瑋說:”舊金山市立大學有非常好的師資,課程內容也都非常充分,環境也都很適合,其是不需要說是真正的念非常好的私立學校,我覺得已經一樣可以培養出很好的學生,大家一起創作我覺得很快樂。”

為了提供尚未成名的全球女性藝術家一個展示作品的平台,聯合航空於今年2月分別在美東和美西,舉辦名為Her Art Here的藝術競賽,而西岸則以加州為主題,有過商業設計經驗的牟宗瑋也有報名參加。

她說14年前決定從台灣來美,就是乘坐聯合航班飛到舊金山,而現在舊金山已變成她人生的第二個家。

牟宗瑋說:”從世界各地來加州旅行的人,或是想要飛聯航,搭乘這個飛機,甚至在機場的人都可以看到,甚麼樣是代表加州的一個飛機,然後加州就是陽光、海岸,感覺是放鬆的、休閒,然後旅行的那種感覺,所以我的飛機特色就是戴著一個太陽眼鏡,然後把它擬人化,然後太平洋,洛杉磯的話是用棕櫚樹來代表,舊金山是用金門大橋。”

牟宗瑋的設計最終獲得聯航美西競賽冠軍,並將她的作品彩繪到一架聯航波音757客機的機身,該客機將往返舊金山與洛杉磯,彩繪圖案將保留3年。

牟宗瑋去年曾為舊金山MUNI公車做彩繪,反映舊金山的人文景致。

牟宗瑋說:”中心點是放在舊金山這個城市上,介紹舊金山各種不同的文化,或是人文部分,像是人與人之間的愛與關懷,我覺得藝術其實是可以很有力量,可以去改變,不只局限在掛在牆壁上,裝飾性的東西,如果是好的藝術作品,其實是可以打動人心。”

牟宗瑋也喜歡將社會議題用藝術表達出來,例如她參與用回收的槍枝製作藝術品,反映槍枝暴力的社會問題,有看展覽的一位母親感同身受,因為她的兒子就是槍枝暴力的受害者。

牟宗瑋說:”她就覺得說,我的作品讓她感受到家庭,感受她的愛,她也真的理解到,就是說這些市面上的黑槍,要怎麼去解決這樣的問題,所以說,其實一個藝術作品,她可能給予大家不同的意義,觀賞者你看這個作品的時候,你會理會到不同的感覺,然後每一個人會帶一些東西回家。”

駐舊金山台北經文處上星期舉辦的雙十國慶酒會,在講臺後面的4幅畫就是牟宗瑋的作品,都是她在台灣和家人長去的地方,中山紀念堂、台北101、野柳女王頭以及十份瀑布,還有一幅很特別的中國結。

牟宗瑋說:”是結合中國結老師,她們收編的中國結,畫面當中是兩隻藍鵲,因為傳說中看見青鳥會得到幸福,所以畫了兩隻藍色的青鳥,特別的台灣藍鵲圍繞在中國結。”

對於這些創作機會和獲獎,牟宗瑋除了覺得自己很幸運,也認為是自己多年不懈努力和追求的結果。

牟宗瑋說:”所以我覺得說對未來一代,就是有希望有夢想的人,對他們的一些期許就是,不要放棄自己的夢想,因為說你覺得太困難就停止的話,你的人生會有遺憾,所以你如果真的有夢想,就去追夢想。”

