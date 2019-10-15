舊金山華裔藝術家牟宗瑋奪聯航設計賽西岸冠軍（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯合航空（United Airlines）今年2月舉辦了一個專為女性藝術家而設的競賽Her Art Here，舊金山華裔藝術家牟宗瑋以加州為主題設計的作品，最終獲得西岸冠軍，並成為聯合航空一架757客機的彩繪圖案。

14年前，當時在台灣任職廣告公司平面設計師及藝術指導的牟宗瑋，因為更喜歡純藝術，於是她大膽辭掉全職工作，毅然來到美國舊金山，並在市立大學學習藝術課程。

牟宗瑋說：”舊金山市立大學有非常好的師資，課程內容也都非常充分，環境也都很適合，其是不需要說是真正的念非常好的私立學校，我覺得已經一樣可以培養出很好的學生，大家一起創作我覺得很快樂。”

為了提供尚未成名的全球女性藝術家一個展示作品的平台，聯合航空於今年2月分別在美東和美西，舉辦名為Her Art Here的藝術競賽，而西岸則以加州為主題，有過商業設計經驗的牟宗瑋也有報名參加。

她說14年前決定從台灣來美，就是乘坐聯合航班飛到舊金山，而現在舊金山已變成她人生的第二個家。

牟宗瑋說：”從世界各地來加州旅行的人，或是想要飛聯航，搭乘這個飛機，甚至在機場的人都可以看到，甚麼樣是代表加州的一個飛機，然後加州就是陽光、海岸，感覺是放鬆的、休閒，然後旅行的那種感覺，所以我的飛機特色就是戴著一個太陽眼鏡，然後把它擬人化，然後太平洋，洛杉磯的話是用棕櫚樹來代表，舊金山是用金門大橋。”

牟宗瑋的設計最終獲得聯航美西競賽冠軍，並將她的作品彩繪到一架聯航波音757客機的機身，該客機將往返舊金山與洛杉磯，彩繪圖案將保留3年。

牟宗瑋去年曾為舊金山MUNI公車做彩繪，反映舊金山的人文景致。

牟宗瑋說：”中心點是放在舊金山這個城市上，介紹舊金山各種不同的文化，或是人文部分，像是人與人之間的愛與關懷，我覺得藝術其實是可以很有力量，可以去改變，不只局限在掛在牆壁上，裝飾性的東西，如果是好的藝術作品，其實是可以打動人心。”

牟宗瑋也喜歡將社會議題用藝術表達出來，例如她參與用回收的槍枝製作藝術品，反映槍枝暴力的社會問題，有看展覽的一位母親感同身受，因為她的兒子就是槍枝暴力的受害者。

牟宗瑋說：”她就覺得說，我的作品讓她感受到家庭，感受她的愛，她也真的理解到，就是說這些市面上的黑槍，要怎麼去解決這樣的問題，所以說，其實一個藝術作品，她可能給予大家不同的意義，觀賞者你看這個作品的時候，你會理會到不同的感覺，然後每一個人會帶一些東西回家。”

駐舊金山台北經文處上星期舉辦的雙十國慶酒會，在講臺後面的4幅畫就是牟宗瑋的作品，都是她在台灣和家人長去的地方，中山紀念堂、台北101、野柳女王頭以及十份瀑布，還有一幅很特別的中國結。

牟宗瑋說：”是結合中國結老師，她們收編的中國結，畫面當中是兩隻藍鵲，因為傳說中看見青鳥會得到幸福，所以畫了兩隻藍色的青鳥，特別的台灣藍鵲圍繞在中國結。”

對於這些創作機會和獲獎，牟宗瑋除了覺得自己很幸運，也認為是自己多年不懈努力和追求的結果。

牟宗瑋說：”所以我覺得說對未來一代，就是有希望有夢想的人，對他們的一些期許就是，不要放棄自己的夢想，因為說你覺得太困難就停止的話，你的人生會有遺憾，所以你如果真的有夢想，就去追夢想。”

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