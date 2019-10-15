舊金山有居民”封巷”阻無家可歸者流連（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

眾所周知，舊金山的無家可歸者問題嚴重，繼上月底有人在Mission區放大石在一條巷內，防止露宿者聚居後，在Ingleside區鄰近市立大學，再有人用木板封了一條巷，不准無家可歸者在巷裡流連，視頻中的畫面可能令人不安，敬請大家留意。

《舊金山觀察家報》上的圖片可見，Ocean大道1900號路段一間美甲店旁邊的一條小巷，被附近鄰居及商戶用木板整條封住。

本台週一到訪現場，發現木板上星期已經被拆走，附近多個商戶都不願意上鏡，他們相信”封巷”與該區日益嚴重的無家可歸者問題有關。

Ocean街餐館老闆許先生說：”現在比以前見多了，陌生的無家可歸者，（記者：他們在做什麼呢？）不知道，有時候在大叫，常常在叫，無緣無故在叫。”

許先生的店舖與小巷相隔約5個舖位，在小巷旁邊的商戶表示，過去8年間，每一天都受到同一班露宿者的滋擾，他們在店舖前及小巷裡隨處大小便，這幾張是商戶拍攝到小巷裡的大小便，商戶指，店舖四周臭氣熏天，站在街上30秒都受不了。

有露宿者更將大小便入落膠袋裡，再擲向店舖玻璃，報過警無數次都解決不了問題。

小巷的另一邊出口是較高尚的住宅區，有居民曾向市府發信、投訴，半夜聽到露宿者大叫，在前園發現過針筒，又有露宿者從小巷進入他家的後花園。

鄰居忍無可忍之下，用木板將小巷圍起，根據市府紀錄，鄰居得到工務局的准許，在9月24日”封巷”，不過後來局方收到其他居民投訴，於是在10月4日將小巷”解封”。

週一早上，工務局派人在這裡洗街，不過商戶指，洗街的水只洗到巷口的位置，根本洗不乾淨整條巷，現場都傳出濃烈臭味。

鄰居正尋求市府的批准加裝鐵閘，永久封閉小巷，不過亦有商戶認為，這種做法是”治標不治本”，封了這條巷，無家可歸者可以去其他地方，這樣又可能騷擾到其他人，明顯地有人需要幫助那些露宿者。

該區的居民上星期就著這條巷已經開過會，本週三晚鄰居將會在Ingleside圖書館再與市府開會。

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