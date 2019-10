舊金山有居民”封巷”阻無家可歸者流連（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

眾所周知,舊金山的無家可歸者問題嚴重,繼上月底有人在Mission區放大石在一條巷內,防止露宿者聚居後,在Ingleside區鄰近市立大學,再有人用木板封了一條巷,不准無家可歸者在巷裡流連,視頻中的畫面可能令人不安,敬請大家留意。

《舊金山觀察家報》上的圖片可見,Ocean大道1900號路段一間美甲店旁邊的一條小巷,被附近鄰居及商戶用木板整條封住。

本台週一到訪現場,發現木板上星期已經被拆走,附近多個商戶都不願意上鏡,他們相信”封巷”與該區日益嚴重的無家可歸者問題有關。

Ocean街餐館老闆許先生說:”現在比以前見多了,陌生的無家可歸者,(記者:他們在做什麼呢?)不知道,有時候在大叫,常常在叫,無緣無故在叫。”

許先生的店舖與小巷相隔約5個舖位,在小巷旁邊的商戶表示,過去8年間,每一天都受到同一班露宿者的滋擾,他們在店舖前及小巷裡隨處大小便,這幾張是商戶拍攝到小巷裡的大小便,商戶指,店舖四周臭氣熏天,站在街上30秒都受不了。

有露宿者更將大小便入落膠袋裡,再擲向店舖玻璃,報過警無數次都解決不了問題。

小巷的另一邊出口是較高尚的住宅區,有居民曾向市府發信、投訴,半夜聽到露宿者大叫,在前園發現過針筒,又有露宿者從小巷進入他家的後花園。

鄰居忍無可忍之下,用木板將小巷圍起,根據市府紀錄,鄰居得到工務局的准許,在9月24日”封巷”,不過後來局方收到其他居民投訴,於是在10月4日將小巷”解封”。

週一早上,工務局派人在這裡洗街,不過商戶指,洗街的水只洗到巷口的位置,根本洗不乾淨整條巷,現場都傳出濃烈臭味。

鄰居正尋求市府的批准加裝鐵閘,永久封閉小巷,不過亦有商戶認為,這種做法是”治標不治本”,封了這條巷,無家可歸者可以去其他地方,這樣又可能騷擾到其他人,明顯地有人需要幫助那些露宿者。

該區的居民上星期就著這條巷已經開過會,本週三晚鄰居將會在Ingleside圖書館再與市府開會。

