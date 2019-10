灣區處地震帶 災難應急包應準備甚麼

【KTSF 黃恩光報導】

灣區位於地震斷層,近年有調查顯示,有一半加州人沒有應急準備,大家要做什麼準備?

根據州府的地震安全指引,發生地震時大家應該蹲下,用手掩護頭和頸,躲在堅固的桌子下面,然後抓緊,直至地震過去。

如果大家正在睡覺,最好留在床上,用枕頭掩護頭部。

地震可能導致玻璃震碎,為保護雙腳在逃生時不會被碎片割傷,大家應該在床腳綁一個袋,裡面放一雙鞋和電筒,以便隨時逃生。

大家可以自己準備應急包,每個應急包裡面,應該有水和乾糧、藥物、後備眼鏡、電筒、重要身份文件副本、現金和電話充電器等。

應急背包主要讓大家要在短時間離開家的時候可以隨手拿走,方便帶去庇護所。

另外,每個家庭都應該儲備足夠每個人飲用3天或更多的食水以及食物,還要有手電筒、急救包、電池、用來求救的哨子、滅火器,以及關閉煤氣開關的工具。

與家人商量好災難發生之後,在什麼地方集合,以及指定一個灣區以外的親友作為聯絡人。

如果大家想知道更多如何做好應付地震的資訊,請瀏覽:

https://www.ready.gov/earthquakes

https://www.shakeout.org/

