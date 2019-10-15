半月灣舉行南瓜稱重大賽 今年冠軍破加州紀錄（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一年一度的南瓜稱重週一在中半島半月灣舉行，最重的大南瓜有多重？

經過幾個小時稱重的過程，冠軍終於出爐，這個超級大南瓜有2,175磅重，破了加州的紀錄，舊紀錄是2,138磅。

冠軍南瓜會為它的主人帶來每磅7元的獎金，即是說，來自北灣Napa的Leonardo Urena，總共得到15,225元獎金。

這個稱重比賽已經有40多年歷史，今年有60多個農夫參加比賽，看看他們的心血傑作，這個南瓜顏色漂亮的不像真的。

農夫Art Martinez說：”許多人問我這是不是真的，我說是的，他們不相信我，然後他們摸摸它，感到很驚訝，不是常常種得出這個顏色。”

農夫表示，種超級大南瓜首先要準備好的土地、澆水、施肥，好像這個大南瓜，種它的農夫今年5月下種子，幾個月後長得這樣大。

今年參賽的南瓜，只得兩個超過2,000磅，農夫們表示，今年氣溫較低，很難種出超級的的南瓜，這個稱重比賽，也吸引不少人來參觀。

半月灣南瓜節本週六和週日舉行，免費入場，適合一家大小，到時會有200多個手工藝攤位，還有南瓜做的美食。

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