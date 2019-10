半月灣舉行南瓜稱重大賽 今年冠軍破加州紀錄（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一年一度的南瓜稱重週一在中半島半月灣舉行,最重的大南瓜有多重?

經過幾個小時稱重的過程,冠軍終於出爐,這個超級大南瓜有2,175磅重,破了加州的紀錄,舊紀錄是2,138磅。

冠軍南瓜會為它的主人帶來每磅7元的獎金,即是說,來自北灣Napa的Leonardo Urena,總共得到15,225元獎金。

這個稱重比賽已經有40多年歷史,今年有60多個農夫參加比賽,看看他們的心血傑作,這個南瓜顏色漂亮的不像真的。

農夫Art Martinez說:”許多人問我這是不是真的,我說是的,他們不相信我,然後他們摸摸它,感到很驚訝,不是常常種得出這個顏色。”

農夫表示,種超級大南瓜首先要準備好的土地、澆水、施肥,好像這個大南瓜,種它的農夫今年5月下種子,幾個月後長得這樣大。

今年參賽的南瓜,只得兩個超過2,000磅,農夫們表示,今年氣溫較低,很難種出超級的的南瓜,這個稱重比賽,也吸引不少人來參觀。

半月灣南瓜節本週六和週日舉行,免費入場,適合一家大小,到時會有200多個手工藝攤位,還有南瓜做的美食。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

