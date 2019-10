東灣Pleasant Hill發生4.5級地震 灣區多地有震感

【KTSF】

週一晚上10點33分,東灣Pleasant Hill發生4.5級地震,灣區普遍都有震感,尤其東灣地區感覺特別強烈。

根據美國地質研究所(USGS)報告,地震發生在週一晚上10點33分,規模4.5級,震央在Pleasant Hill東南方0.7英里處,深度8.5英里,灣區普遍都有震感。

尤其東灣方面震得很厲害,本台攝影記者拍到Pleasant Hill當地的超市和店家裡面,貨架上的貨物被震落地上,散落一地。

目前為止,PG&E和Contra Costa消防局表示,沒有人員受傷或財物損壞的報告,灣區捷運(BART)週一晚表示,已放慢捷運系統的速度,並詳細檢查。

國家氣象局則表示,地震不會造成海嘯威脅。

這起地震剛好發生在1989年加州大地震30週年紀念日的前幾天,地震因為達4.5級,讓不少灣區民眾都很有感覺。

東灣一帶,Pleasant Hill、Walnut Creek、Concord、柏克萊、奧克蘭(屋崙)等地感受都非常強烈,Fremont和北聖荷西等地也有搖晃感覺。

根據舊金山紀事報報導,USGS專家表示,地震發生在Concord和Calaveras斷層,加州理工學院在週一晚4.5級地震發生後,又紀錄到了同地點10多起小型餘震,餘震最強有2.5級。

USGS地震學家Lucy Jones在推文中警告,可能會發生更大的地震,呼籲大家當心提防。

