太平煤電公司(PG&E)上星期因預防山火停止向北加州及中谷地區過百萬戶供電的做法,加州州長紐森現在要求PG&E向受影響的居民及小商業賠償。

紐森發聲明批評,PG&E斷電的做法完全不能接受,嚴重影響市民的生活及商業的運作,因此PG&E應該要向受影響的市民負責。

紐森促請PG&E向每名受影響用戶以回贈或回扣的方式賠償100元,向受影響的小商業賠償250元。

紐森亦同時去信加州公共事務委員會,要求委員會就PG&E今次的決定作出全面的調查。

委員會已即時要求PG&E改善停電後恢復供電的速度,以及加強與地方政府之間的溝通,PG&E暫未回應州府的要求。

