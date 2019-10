【KTSF】

東灣Contra Costa縣的NuStar Energy儲油設施週二下午發生爆炸釀成大火,現場傳出濃煙,加州公路巡警需要封閉附近的80號公路雙向行車線。

封閉的路段介乎4號公路至Carquinez橋的80公路,加州公路巡警於下午1時50分開始接到民眾有關火警的舉報。

Contra Costa縣參事John Gioia發推文指,現場位於Rodeo小鎮Phillips 66煉油廠毗鄰的儲油設施。

當局已呼籲身處Rodeo和Crockett地區的民眾暫時留守室內,避免吸入濃煙。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。