職籃球星LeBron James評論推文風波惹香港示威者不滿

美國職籃球星LeBron James,週一晚就火箭隊總經理Daryl Morey在社交媒體Twitter發文支持香港示威者後所引發的風波發表評論,James說Morey發推文時”應該是獲得錯誤的訊息,或沒有真正了解香港的情況”,其言論立即引發香港示威者不滿,有人焚燒和踐踏James的球衣表達抗議。

隸屬洛杉磯湖人隊的James隨球隊結束中國的行程返回美國,週一晚就Morey引發的風波首次公開發言,他被問及Morey應否就其推文受罰,James的回答沒有針對Morey支持香港示威者的立場,而是誤用社交媒體可能做成的後果。

James說:”對,我們有言論自由,但有時候,當你沒有想及他人,而只是想著自己時,負面的後果有可能發生,我不想與Morey引發罵戰,但我認為他發言時,並沒有充分了解當前的情況,很多人可能會受傷害,不但是金錢上,還有人身安全、情緒、精神上,因此,發推文時大家要小心想清楚,我們是有言論自由,但伴隨而來的可能是很多負面的後果。”

當被問及香港的政治局勢時,James倣效金州勇士隊教練Steve Kerrs的回應,指他對事件沒有充分了解,不能作出評論。

James說:”當我發言時,我會談一些我熟悉的事,對我有啟發或感到激情的事,我認為(香港)這特別的情況,我並沒有充分了解去作出評論,不單是我,還有我的隊友,甚至整個職籃界都沒有掌握充分的資訊去作出評論。”

James的言論一出,立即引發香港有示威者不滿,他們在灣仔修頓球場舉行集會,焚燒和踐踏James的球衣,向James的照片擲籃球。

在Facebook經營香港籃球迷專頁的網頁設計師James Lo說:”很多人都很憤怒,學生每個週末都上街,被射催淚彈,警方差不多每天毆打學生和無辜市民,然後James出來說這樣的話,實在是不能接受。”

也有示威者說James有雙重標準,因為他經常利用他在球壇的身分,在美國為社會的不公發聲。

示威者William Mok說:”所有NBA球員,請記著你們曾說的話:”黑人生命可貴”,香港人生命也可貴。”

也有人說,James的言論證明他有多看重錢,是站在中國那邊。

