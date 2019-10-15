職籃球星LeBron James評論推文風波惹香港示威者不滿

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美國職籃球星LeBron James，週一晚就火箭隊總經理Daryl Morey在社交媒體Twitter發文支持香港示威者後所引發的風波發表評論，James說Morey發推文時”應該是獲得錯誤的訊息，或沒有真正了解香港的情況”，其言論立即引發香港示威者不滿，有人焚燒和踐踏James的球衣表達抗議。

隸屬洛杉磯湖人隊的James隨球隊結束中國的行程返回美國，週一晚就Morey引發的風波首次公開發言，他被問及Morey應否就其推文受罰，James的回答沒有針對Morey支持香港示威者的立場，而是誤用社交媒體可能做成的後果。

James說：”對，我們有言論自由，但有時候，當你沒有想及他人，而只是想著自己時，負面的後果有可能發生，我不想與Morey引發罵戰，但我認為他發言時，並沒有充分了解當前的情況，很多人可能會受傷害，不但是金錢上，還有人身安全、情緒、精神上，因此，發推文時大家要小心想清楚，我們是有言論自由，但伴隨而來的可能是很多負面的後果。”

當被問及香港的政治局勢時，James倣效金州勇士隊教練Steve Kerrs的回應，指他對事件沒有充分了解，不能作出評論。

James說：”當我發言時，我會談一些我熟悉的事，對我有啟發或感到激情的事，我認為（香港）這特別的情況，我並沒有充分了解去作出評論，不單是我，還有我的隊友，甚至整個職籃界都沒有掌握充分的資訊去作出評論。”

James的言論一出，立即引發香港有示威者不滿，他們在灣仔修頓球場舉行集會，焚燒和踐踏James的球衣，向James的照片擲籃球。

在Facebook經營香港籃球迷專頁的網頁設計師James Lo說：”很多人都很憤怒，學生每個週末都上街，被射催淚彈，警方差不多每天毆打學生和無辜市民，然後James出來說這樣的話，實在是不能接受。”

也有示威者說James有雙重標準，因為他經常利用他在球壇的身分，在美國為社會的不公發聲。

示威者William Mok說：”所有NBA球員，請記著你們曾說的話：”黑人生命可貴”，香港人生命也可貴。”

也有人說，James的言論證明他有多看重錢，是站在中國那邊。

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