朱感生放棄連任州眾議員 返回南灣競選縣議員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

現任加州州眾議員朱感生（Kansen Chu）放棄明年競選連任，轉換跑道，回到南灣，競選聖塔克拉拉縣議員。

朱感生週末舉辦競選起跑活動，他2014年當選加州眾議員，對於大部分參選公職人士，目標都是”更上一層樓”，是什原因讓朱感生決定回到地方參選？

朱感生說：”我自己是一個公僕，我競選並不是為了身份，職位高低，而是我是在哪一個政府有最大的影響力。”

朱感生表示，在州議會，參眾議員共120人，要提出一個法案，經過層層關卡，很多時候沒有結果，但在縣議會，能替選民做更多的事。

朱感生說：”在縣議會，我是5位議員其中一員，每個星期二都可以把議案提出來討論，然後表決，通不通過都還會繼續下去，我個人覺得在縣議會服務，更能發揮做到我想完成的事情。”

朱感生最讓選民印象深刻的，就是提出日光節約時間改革法案，結果獲得超過六成選民的支持。

朱感生說：”只有這麼一個全州的法案，不需要花錢，這個課題告訴我們，要傾聽選民的聲音，你能夠替他們發聲，不需要花很多錢，就可以讓法案通過。”

朱感生是台灣的移民，是極少數在國外完成高等教育，透過選舉進入州眾議會的華人。

朱感生說：”我不像有些人當了眾議員，照了鏡子就認為是下一個參議員，當了參議員照了鏡子，就是下一個總統，我照了鏡子我看到自己，還是一個帶著兩個箱子，到美國來的留學生，我不覺得縣議員的職位比州眾議員不重要。”

朱感生將競選聖他克拉拉縣第三區，範圍包括部分Sunnyvale、聖荷西及Milpitas，目前該區現任縣議員Dave Cortese已宣布參選2020加州參議員。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。