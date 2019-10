朱感生放棄連任州眾議員 返回南灣競選縣議員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

現任加州州眾議員朱感生(Kansen Chu)放棄明年競選連任,轉換跑道,回到南灣,競選聖塔克拉拉縣議員。

朱感生週末舉辦競選起跑活動,他2014年當選加州眾議員,對於大部分參選公職人士,目標都是”更上一層樓”,是什原因讓朱感生決定回到地方參選?

朱感生說:”我自己是一個公僕,我競選並不是為了身份,職位高低,而是我是在哪一個政府有最大的影響力。”

朱感生表示,在州議會,參眾議員共120人,要提出一個法案,經過層層關卡,很多時候沒有結果,但在縣議會,能替選民做更多的事。

朱感生說:”在縣議會,我是5位議員其中一員,每個星期二都可以把議案提出來討論,然後表決,通不通過都還會繼續下去,我個人覺得在縣議會服務,更能發揮做到我想完成的事情。”

朱感生最讓選民印象深刻的,就是提出日光節約時間改革法案,結果獲得超過六成選民的支持。

朱感生說:”只有這麼一個全州的法案,不需要花錢,這個課題告訴我們,要傾聽選民的聲音,你能夠替他們發聲,不需要花很多錢,就可以讓法案通過。”

朱感生是台灣的移民,是極少數在國外完成高等教育,透過選舉進入州眾議會的華人。

朱感生說:”我不像有些人當了眾議員,照了鏡子就認為是下一個參議員,當了參議員照了鏡子,就是下一個總統,我照了鏡子我看到自己,還是一個帶著兩個箱子,到美國來的留學生,我不覺得縣議員的職位比州眾議員不重要。”

朱感生將競選聖他克拉拉縣第三區,範圍包括部分Sunnyvale、聖荷西及Milpitas,目前該區現任縣議員Dave Cortese已宣布參選2020加州參議員。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。