日本風災死亡人數增加至66人,仍然有十多人失蹤,逾13萬戶仍未恢復食水供應。

在宮城縣丸森町,淤泥上發現有”水、食料”三個字,相信是有人求救,請求食水和糧食援助。

當局表示,風暴海貝思造成7縣共52處決堤,廣泛地方被淤泥覆蓋,自衛隊到長野縣協助救災。

3萬多戶仍停電,部份地方估計一週後才能恢復供電。

除了北陸新幹線,大部份子彈火車服務已恢復。

日本首相安倍晉三稱,準備列今次風災為嚴重天災增撥資金救災。

