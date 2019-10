【KTSF】

加州中谷Hollister附近週二中午12時42分發生強度4.7級地震,深度約6英里。

這次地震就是沿著San Andreas斷層,震央位於Hollister市以南的Tres Pino,在南灣Santa Cruz、Monterey、Gilroy等城市都有人表示有震感,13分鐘後有2.6級餘震。

